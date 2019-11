Nenavaden primer Dore Ratjen. Oprostite, Heinricha Ratjena.

Leta pred težavami, ki jih ima v zadnjih letih južnoafriška atletinja Caster Semenya, in dolgo pred razpravami, ki jih sprožajo transspolni in tako imenovani nebinarni športniki in športnice, je za zmedo pri delitvi spolov poskrbela nemška skakalka v višino Dora Ratjen oziroma Heinrich Ratjen, kot se je naposled izkazalo.

Medtem ko so zloglasnemu nacističnemu voditelju Adolfu Hitlerju športniki z vsega sveta, na čelu s temnopoltim ameriškim šprinterjem Jessejem Owensom, na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 dokazovali, kako zmotne so njegove teorije o večvrednosti bele rase, se je nekje v ozadju, tiho zgodila zanimiva prevara. V ženskem skoku v višino je namreč tekmovala Dora Ratjen, ki je pozornost vzbujala s svojo možato pojavo.

"Na mojem vlaku je moški, preoblečen v žensko!"

Ratjenova je zasedla četrto mesto in ni nikogar vznemirila, vse to pa se je spremenilo dve leti pozneje, ko se je z vlakom vračala z evropskega prvenstva na Dunaju, na katerem je osvojila zlato medaljo in postavila nov ženski svetovni rekord (167 centimetrov). Na vlaku, namenjenem v Köln, se je v Doro zapičil sumničavi kondukter, poklical policijo in prijavil: "Na mojem vlaku je moški, preoblečen v žensko!" Policisti so Doro pri Magdeburgu prijeli, ji zagrozili, da bodo njen spol preverili, tudi če jo bodo morali sleči na silo, in takrat je atletinja priznala, da je v resnici atlet.

Ali tudi atlet, kot je po pregledu potrdil zdravnik. Dora je bila hermafrodit, imela je tako moške kot ženske genitalije, a oboje deformirane do stopnje, ko je bilo za njo oziroma zanj nemogoče imeti spolne odnose. V preiskavi so policisti tretjega rajha dognali, da je življenjska zgodba Dore Ratjen sila nenavadna, tožilec, ki je vodil njen/njegov primer, pa je vendarle odločil, da pri njej ni šlo za klasično goljufijo, po katerih so pozneje "slovele" športnice predvsem iz vzhodnoevropskih držav in seveda Nemške demokratične republike ali Vzhodne Nemčije.

"Heini, deček je!"

Dora je bila hermafrodit, odraščala je kot deklica, od leta 1938, ko jo je aretirala policija, je živela kot moški in prevzela ime Heinrich. Foto: Wikimedia Commons Dorin oče Heinrich je pojasnil, da je pri rojstvu Dore babica najprej vzkliknila: "Heini, deček je!" Čez nekaj minut pa se je popravila: "Kot kaže, je vendarle deklica." In tega so se starši vendarle držali. Doro so vzgajali kot deklico, življenje je teklo normalno, pri 10 letih pa je Dora sama ugotovila, da vse ni čisto tako. "Starši so me vzgajali kot deklico, zato sem nosila dekliška oblačila, pri desetih, enajstih letih pa sem se začela zavedati, da sem bolj moškega spola. Kljub temu nisem spraševala, zakaj se moram oblačiti kot dekle," je povedala policistom.

Članek o takrat že pozabljeni športnici nebinarnega spola je leta 2009 objavil nemški časnik Der Spiegel. Dora se je po razkritju na vlaku v Magdeburgu preimenovala v Heinricha in se umaknila v zasebnost, od staršev, ki si s spolom otroka niso belili glave, je podedovala bar, v miru in anonimnosti ga je vodila do smrti. Leta 1966 pa je ameriška revija Time njen primer uporabila kot primer nacističnega goljufanja v športu. Uporabila ga je kot dokaz podtikanja moških v ženski šport, a so v Spieglu to zavrnili.

Heinrich se ni zgolj pretvarjal, da je ženska in s tem goljufal v športu, temveč je bil vzgojen kot deklica in tako tudi živel, dokler ga niso odkrili in prisilili, da prevzame moško vlogo, so zapisali, dodali pa, da se kot moški ni najbolje znašel, potem ko je večino življenja preživel kot ženska. So pa v atletskih zvezah iz zgodovine izbrisali vse njegove rezultate, v športu Dora Ratjen ne obstaja več.

