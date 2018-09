Človek s slabo tehniko in grozljivo grimaso, ki je spremenil svet atletike

Emil Zatopek, češkoslovaški atlet, ki je na olimpijskih igrah v Helsinkih leta 1952 osvojil kar tri zlate olimpijske medalje (v teku na 5 km, 10 km in v maratonu), še dve pa na igrah v Londonu štiri leta prej, velja za eno največjih športnih osebnosti 20. stoletja. Njegovo zgodbo si bomo kmalu lahko ogledali tudi na slovenskem odru. Zakaj je Zatopek, znan tudi kot Češka lokomotiva tako edinstven in zakaj močno presega klasične športne okvire?

Foto: Getty Images

Emil Zatopek se je rodil leta 1922. Odraščal je v revni delavski družini, skupaj s še sedmimi brati in sestrami. Bil je samosvoj, inteligenten, z izjemnim spominom in željo, da bi se stvari loteval drugače.

Do 18. leta se ni ukvarjal prav z nobenih športom (!). Že leta 1937, ko še ni dopolnil 15 let, se je zaposlil v znani tovarni obutve Bata v Zlinu. Prav to je bil na nek način glavni povod za to, da je sploh prišlo do zagona njegove tekaške kariere. Podjetje ga je namreč prijavilo na tekmo (Bata je bila sponzor prireditve) in čeprav se je povabila otepal, češ, da ni dovolj pripravljen (pred tekmo ni opravil nobenega treninga), se je tekmovanja udeležil in med sto prijavljenimi zasedel odlično 2. mesto.

To je spodbudilo njegovo zanimanje za tek in že čez štiri leta je postal član češkoslovaške reprezentance. Po drugi svetovni vojni se je pridružil Češkoslovaški vojski, kjer so imeli posluh za njegove treninge, še posebej po tem, ko je začel dosegati uspehe tudi na mednarodni ravni.

Leta 1948 je na olimpijskih igrah v Londonu zmagal v teku na 10 km in bil drugi na razdalji petih kilometrov. Igre so mu pomenile ogromno. "Zame so bile OI v Londonu osvoboditev duha. Po temačnih dneh vojne, bombardiranja, ubijanja in stradanja, je bila obuditev olimpijskih iger, kot da bi sonce znova vzšlo. V olimpijski vasi ni bilo meja, ni bilo ovir, samo ljudje, ki so se srečevali. Bilo je čudovito. Moški in ženske, ki so izgubili pet let življenja, so se vrnili," je navdušeno opisoval olimpijski duh, ki je vel na Otoku.

Zatopek se je kmalu po igrah v Londonu poročil s svojim dekletom Zano, prav tako atletinjo, specialistko za met kopja. V času iger je v trgovini na Piccadily Circusu kupil dva zlata prstana in jo zaprosil z inovativnim vprašanjem, "Torej, rojena sva na isti dan (19.9.1922), kaj če bi se tudi poročila na ta dan?

Zatopekova atletska genialnost se je izkazovala iz dneva v dan, postavil je več svetovnih rekordov. 29. septembra 1951 je postal prvi človek na svetu, ki je 20-kilometrsko razdaljo pretekel v manj kot uri. Do konca leta 1953 je postavil kar osem svetovnih rekordov in je edini, ki je bil istočasno lastnik kar osmih svetovnih rekordov. Skupno je bil lastnik kar 18.

Čas za zgodovinski pečat: olimpijske igre v Helsinkih leta 1952

V zgodovino pa se je zapisal po veličastnem uspehu na olimpijskih igrah v Helsinkih na Finskem leta 1952, kjer je osvojil kar tri zlata odličja. Postal je olimpijski prvak v teku na 5 in 10 kilometrov (isti dan se je na Olimp v metju kopja povzpela tudi njegova žena), zadnje minute se je odločil, da srečo in formo poskusi še na 42-kilometrski razdalji (sploh prvič) in tudi tu je Zatopek zmagal. In to celo z več kot dvema minutama prednosti pred prvim zasledovalcem.

Zanimivo je, da je slavni Čeh zmlel olimpijsko konkurenco kljub temu, da so mu zdravniki dva meseca pred olimpijskimi igrami zaradi infekcije hipofize nastop odsvetovali.

Na olimpijskih igrah v Helsinkih je osvojil kar tri zlate medalje. Postal je olimpijski prvak v teku na 5, 10 in 42 kilometrov. Foto: Getty Images

Mnogo več kot samo športnik

Emil Zatopek je bil več kot le športna osebnost. Zavzemal se je tudi za pravice drugih in opozarjal na krivice. Pri ministru za šport se je denimo zavzel za tekača na srednje proge, kolega v reprezentanci. Stanislava Jungwirtha, ki je bil zaradi očetovih političnih incidentov izključen iz reprezentance, ki je bila predvidena za nastop v Helsinkih. "Če Standa ne gre, tudi jaz ne grem," je zagrozil ministru. Ta je nazadnje popustil in na koncu sta oba atleta odpotovala na igre, Zatopek pa se je zaradi svoje priljubljenosti na račun rezultatskih presežkov, izognil poznejši kazni.

Bil je eden tistih, ki je spontano gradil most med razdeljenimi športniki vzhoda in zahod. Leta 1952 je na OI v Helsinkih omogočil, da so bili tudi zahodnjaki lahko nameščeni v nastanitvenih kapacitetah, rezerviranih za olimpijce iz Varšavskega pakta. Obvladal je več tujih jezikov in zlahka navezoval stike s tujci.

Grozljiv tekaški slog

Zatopek je bil znan po svojem neobičajnem tekaškem slogu. Kritiki so se posmehovali njegovemu načinu teka, najbolj pa jih je motil njegov izraz na obraz. Kot bi vseskozi trpel. Sam se je tega zavedal, a je hkrati vedel tudi to, da se v teku nagrajuje hitrost in ne lepota. "Naučil se bom lepšega stila takrat, ko bodo atlete ocenjevali na podlagi lepote. Dokler se to ne bo zgodilo, bo moja pozornost namenjena moji hitrosti," jim je menda zabrusil.

Znan je bil tudi po izredno težki trenažni rutini. Treniral je v vsakem vremenu, gnal se je do skrajnih meja. Bil je pionir intervalnih treningov, nizanj hitrih in počasnih krogov, ki so danes sestavni del tekaških treningov, ki omogočajo napredek. Zatopek naj bi na enem treningu napravil kar 80 intervalov po 400 metrov, kar je ogromno.

"Vsi so mi govorili, da sem norec. Ko pa sem prvič osvojil naslov evropskega prvaka, so dejali: Emil, ti si genij," se je rad spominjal.

Foto: Getty Images

Promotor komunističnega režima

Bolj ko je bil slaven, bolj je bil zanimiv tudi za politični režim. Kot človek, ki izvira iz preproste delavske družine in je tako superioren na športnem področju, hkrati pa še dober govorec, ki se zna povezati z občinstvom, je postal zelo učinkovit govornik in promotor komunističnega režima.

A ni trajalo dolgo, kmalu se je začel zavedati slabosti komunizma. Leta 1968 se v Pragi zavzel za vzpostavitev demokracije in zahteval spremembe in več svobode s strani Kremlina. Bil je zvest Alexandru Dubčku, vodji demokratičnega gibanja, ki je nasprotoval sovjetski invaziji.

Foto: Getty Images Ko je revolucija padla, in so sovjetske sile znova vzpostavile nadzor, je bil Zatopek kaznovan zaradi svoje goreče podpore Praške pomladi. Izključili so ga iz vojske (in to kljub temu, da je imel čin polkovnika, vodil pa je športno četo) in komunistične stranke, izgnali so ga celo iz Prage.

Izgubil je vse privilegije. Nekaj let je bil prisiljen delati v rudniku urana. Ko mu je oblast vendarle dovolila vrnitev v Prago, so ga zaposlili kot smetarja, a tega dela v resnici nikoli ni opravljal, saj so ga namesto njega rade volje opravljali drugi, ki so v njem videli mnogo več. Sredi 70. let prejšnjega stoletja so ga rehabilitirali in spet je lahko potoval in Češkoslovaško predstavljal na mednarodnih športnih dogodkih.

Znan je bil tudi po svoji srčni dobroti. Avstralski atlet Ron Clarke (1937 – 2015) se spominja, da mu je Zatopek nekoč med obiskom v Pragi, na letališču, kamor ga je pospremil, v roko stisnil zavitek. Clarke je sprva mislil, da gre za skrivnosten dokument, zato ga je vse do prihoda na letalo skrival. Ko je končno vendarle razprl dlan, je videl, da se v njej svetlika zlata olimpijska medalja. Zlate še ni imel. Zatopek je dejal, da zato, ker si je to zaslužil, za Clarka pa je bilo to najbolj dragoceno darilo na svetu.

Emil Zatopek je umrl 22. novembra 2000, star je bil 78 let.