Nacist, ki je postal zvezdnik angleškega nogometa #video

Bert Trautmann nekdanji odličen nemški vratar ima za seboj neverjetno zgodbo. Od vojnega ujetnika je postal zvezda angleške nogometne lige in kar 15 let branil za sloviti Manchester City. Bil je tako predan svoji ekipi, da je finale angleškega pokala branil z zlomljenim vratom in samo čudež je bil, da je preživel.

Bernhard Trautmann, takšno je njegovo pravo ime, je bil leta 1923 rojen v Bremnu in že v mladih letih je bil navdušen nad športom. Igral je nogomet, rokomet … Leta 1933 se je vključil v Hitlerjevo mladino, kjer zelo uspešno nastopal na atletskih tekmovanjih in prejel tudi priznanje s podpisom takratnega nemškega predsednika Paul von Hindenburga.

Bert Trautmann je bil v vratih vedno brezkompromisen. Foto: Gulliver/Getty Images

Čeprav je vse skozi zatrjeval, da ni bil zagrizen Hitlerjev vojak, ne bo držalo. V drugi svetovni vojni se je boril na vzhodni fronti (bil je v padalski enoti) in prejel kar pet odlikovanj. Odlikovan je bil tudi s križem prvega razreda. Pred časom je njegov sin Mark Trautmann v intervjuju dejal, da je bil njegov oče, ko se je vključil v Hitlerjevo mladino, še otrok in da so mu na nek način prali možgane.

"Vključitev v Hitlerjevo mladino je bilo zanj kot neka vrsta vključitev med skavte. Naraven potek je bil, da se je pozneje pridružil vojaškim silam. Je imel kakšno drugo možnosti? Težko se je postaviti v njegove čevlje," je za Irishtimes razlagal njegov sin.

70 years ago today Bert Trautmann joined @ManCity He was part way though his journey from perceived enemy to hero, recognised by the Queen for his work improving Anglo-German relations. A football and national legend - and that’s an appropriate use of the word. pic.twitter.com/u7N0gi9biZ — Gary James (@GaryJamesWriter) October 6, 2019

Bil je eden redkih mož, ki je preživel

Bert Trautmann naj bi bil na fronti eden od 90 preživelih od skupno tisočih mož. Preživel je, ko je nemška vojska bežala iz ruske fronte, prav tako je v Franciji preživel bombni napada, kjer so ga potegnili iz ruševin. Zajeli so ga Rusi in Francozi, a je obakrat zbežal. Leta 1944 je bil eden redkih, ki je preživel zavezniško bombardiranje. Ko je poskušal pobegniti v domači Bremen, sta ga na skednju našla dva ameriška vojaka. Ugotovili so, da Bert nima nobenih koristnih informacij za njih. Z dvignjenimi rokami so ga pospremili iz skednja. Prepričan je bil, da ga bodo ustrelili, zato je začel bežati. Skočil je čez ograjo in pristal pri nogah britanskega vojaka, ki mu je dejal: "Pozdravljen Fritz, boš skodelico čaja." Takrat se je ustavil.

Svojo prvo ženo je spoznal v prvem klubu Navijači Manchestra Cityja nisi bili navdušeni nad njegovim prihodom. Foto: Gulliver/Getty Images

Pristal je v angleškem ujetništvu v PoW camp v Lancashireu, kjer je igral nogomet. Na eni izmed tekem se je poškodoval, a ker ni želel iz igre, so ga postavili med vratnice in tam ostal za vedno. Njegov talent so najprej prepoznali v lokalnem klubu Saint Helens Town, kjer je spoznal tudi svojo prvo ženo Margaret Friar. Ta je bila hčerka tajnika omenjenega kluba. Leta 1949 so ga opazili pri slovitem Manchester Citiyju, ga pripeljali v klub. Navijači so bili nad to potezo vse prej kot navdušeni.

Navijači ga sprva niso sprejeli in še dolgo je dobival grozilna pisma

Mnogi navijači, tudi tisti, ki so imeli letne vstopnice, so grozili, da bodo bojkotirali tekme. Na upravo kluba je prišlo ogromno pisem, kjer so izražali svoje nestrinjanje z odločitvijo kluba. Grozilna pisma je dobival tudi Trautmann, saj so mu še dolga leta po vojni grozili, da ga bodo ubili, če se bo prikazal na znamenitem Wembleyju. Prav tako ni bilo lahko za njegovo ženo, katero so zmerjali, ker se je poročila z nemškim vojakom. Na tekmah so ga mnogi zmerjali z nacistom.

Ob prihodu v Manchester City se mu je v garderobi v bran postavil kapetan Eric Westwood. Norvežan, je Trautmannu javno naznanil dobrodošlico in sporočil: "V tej garderobi ni vojne." Bert se je kmalu izkazal z dobrimi obrambami in navijači so ga počasi začeli sprejemati.

Posnetek finala angleškega pokala iz leta 1956

Z zlomljenim vratom tekmo odigral do konca

Bert je leta 1955 postal prvi Nemec, ki je odigral angleški pokal. Takrat so v finalu izgubili proti Newcastle United. Naslednjo leto so znova igrali, kjer je bil njihov nasprotnik Birmingham City.

Foto: Gulliver/Getty Images Na tisti tekmi je imel Bert izjemno srečo, da je sploh preživel. Sedemnajst minut pred koncem tekme je trčil z enim izmed nasprotnih igralcev in obležal na tleh. Imel je hude bolečine v vratu, a ni želel zapustiti igrišča. Ekipi je želel pomagati do konca tekme. Tisto tekmo je Manchester City dobil s 3:1, junak tekme pa je bil ravno on in tistega leta so ga proglasili nogometni novinarji proglasili za najboljšega vratarja leta.

Ultrazvok je pokazal, da ima zlomljen vrat in zaradi tega moral biti kar pet mesecev v mavcu. Foto: Gulliver/Getty Images

Tri dni pozneje je ultrazvok pokazal, da ima zlomljen vrat. Kirurg mu je dejal, da bi moral biti pokojni, saj je imel zlomljeno vretence. Bert je moral biti naslednjih pet mesecev v mavcu in mnogi so dvomili, da se bo še kdaj vrnil na nogometna igrišča. A se je vrnil in vrata Manchestra Cityja branil vse do leta 1964, za ta klub je zbral 508 nastopov in postal legenda Manchestra Citiyja.

Nekaj mesecev po zmagi je prišlo do družinske tragedije

Ravno, ko se je Trautmann razvil v izjemnega vratarja, se mu je v zasebnem življenju zgodila velika tragedija. Njegov prvi sin John je umrl v prometni nesreči, ko ga je zbil avtomobil. Pozneje je imel s prvo ženo še dva sinova, leta 1970 pa sta se ločila. Bert se je pozneje še dvakrat poročil. Po ločitvi se je najprej vrnil Nemčijo, kjer je naredil licenco za trenerja in nato delal po vsem svetu. Ustanovil je tudi dobrodelno fundacijo, ki je pomagala mladim nogometašem tako v Veliki Britaniji kot tudi v Nemčiji. Nazadnje je živel v Španiji, kjer je leta 2013 umrl. Star je bil 89 let.