Z umikom ni šokiral le Američanov, ampak ves svet #video

Eden in edini - Michael Jordan

Na današnji dan pred šestnajstimi leti se je eden največjih, za mnoge celo največji košarkar vseh časov Michael Jordan odločil za konec kariere. S to potezo je razžalostil celotno košarkarsko javnost, ki je nato le dobila nadaljevanje - in to kar dvojno. Čeprav košarkarsko ni več aktiven na parketu, pa še vedno zasluži več denarja kot najbolje plačani športniki.

Pisal se je 6. oktober leta 1993, ko je Michael Jordan stopil pred vse in dejal, da slovite jordanke postavlja v kot. Za umik se je odločil zaradi pomanjkanja želje po igranju.

V nadaljevanju je izpostavil očetovo smrt, ki ga je pretresla tri mesece prej. Ubila sta ga najstnika, ki sta truplo odvrgla v močvirju v Južni Karolini, odkrili pa so ga šele po desetih dneh.

Zaradi očeta do značilnega jezika

Z očetom sta bila zelo povezana. Michael ga je kot otrok veliko posnemal. Zanimivo je tudi, zakaj je v času igranja košarke pri svojih znamenitih prodorih jezik nenehno potiskal iz ust. Njegov oče je enako počel med svojim delom, mladi Michael pa je takrat prevzel navado in jo prenesel v košarko.

Do prve upokojitve je osvojil tri naslove prvaka v ligi NBA. Dres Chicago Bulls s številko 23 je bil najbolj znan na vsej zemeljski obli. Air Jordan je s svojim načinom igranja in željo po nenehnem zmagovanju vselej navduševal ljubitelje okroglega usnja, obarvanega v oranžno barvo.

Z reprezentanco ZDA je leto prej osvojil zlato medaljo na olimpijskih igrah v Barceloni – zanj je bila ta po letu 1984 že druga. Čeprav so tudi v naslednjih letih govorili, da Američani nastopajo s sanjskim moštvom (Dream Team), pa je bilo takratno edino pravo.

Zakaj? Ko prebereš legendarna imena Larry Bird, Magic Johnson, Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, David Robinson, Clyde Drexler, Scottie Pippen, Charles Barkley, Chris Mullin in Christian Laettner, je jasno, zakaj so dobili takšen vzdevek.

Kratka epizoda v bejzbolu

Že po velikem zmagoslavju, ko so v velikem finalu premagali Dražena Petrovića in preostale hrvaške košarkarje, je poudaril, da se je nagibal k umiku iz košarke. Svetovno znani zvezdnik je bil takrat star šele 29 let.

Pri 30 letih se je nato zares umaknil. Prestopil je v povsem drug šport, v bejzbol, ki nima s košarko nič skupnega. Tudi ta zgodba je bila povezana z očetom, ki je mladega Michaela videl kot igralca tega športa.

V bejzbolu mu seveda ni šlo tako odlično, zato se je začelo porajati vprašanje, kdaj bo izustil, da pogreša košarko. Njegovi Chicago Bulls so po treh zaporednih naslovih izgubili v drugem krogu končnice proti New York Knicks. Sezona 1994/95 je bila še slabša. Sredi marca je bilo razmerje zmag in porazov 31:31.

Biki aktivirali številko 23, sledili so novi trije naslovi

18. marec 1995 je bil dan, ko je svetovna košarkarska javnost izvedela za navdušujočo novico. "Vrnil sem se," je bil kratek stavek velikega Jordana, a dovolj dolg za nov val navdušenja. Že naslednji dan je obul superge in proti Indiani Pacers dosegel 19 točk. Po letu 1975 je bila to najbolj gledana tekma lige NBA po televiziji. Vsi so želeli videti, kakšno predstavo bo pokazal.

Njegovo številko 23 so pri Bikih sicer že upokojili, a so mu dali možnost, da jo spet aktivira. A se je sprva odločil za številko 45, ki jo je imel pri igranju bejzbola.

Čeprav ni igral leto in pol, je nemudoma zablestel. V kultnem Madison Square Gardnu je deset dni pozneje dosegel kar 55 točk.

Legendarna tekma proti Utah Jazz, na kateri je Jordan Chicago popeljal do zadnjega naslova prvaka

V polfinalu končnice v vzhodni konferenci se je spet začel spogledovati z legendarno številko 23. Košarkar Orlanda Nick Anderson je namreč dejal, da številka 45 ne eksplodira tako, kot je nekoč 23. Bulls so prejeli 25 tisoč ameriških dolarjev kazni, ker so spet aktivirali 23-ko, a tudi to ni pomagalo, da bi Chicago preskočil tekmeca s Floride.

Navijači iz vetrovnega mesta so zadoščenje spet občutili med letoma 1996 in 1998, ko so Bulls trikrat zapored osvojili naslov najboljšega na svetu. Prav Jordan je bil osrednji protagonist, da je klub osvojil šesto zvezdico.

Kaj kmalu je sledilo drugo slovo. Bilo je 13. januarja 1999. Tokrat je Jordan premor podaljšal še za leto in se vrnil na parket 25. septembra 2001, vendar takrat v dresu Washington Wizards, pri katerih je bil delni lastnik in predsednik kluba.

Zaradi znamke Nike Jordan še vedno zasluži več kot najbolje plačani aktivni športniki

V tretje gre rado, pravi pregovor. In pri Michaelu je bilo tretje slovo zares zadnje. Poslovil se je 16. marca 2003 na tekmi v Philadelphii, kjer so ga navijači s stoječimi ovacijami pospremili v zaslužen košarkarski pokoj.

Njegova zapuščina v svetu košarke je neverjetna. Še vedno je povsem vpet v košarko. Največ dela ima razumljivo kot lastnik kluba Charlotte Hornets, kar je postal leta 2010. Zanimivo je, da ogromno denarja letno prejema zaradi lastne znamke Nike Jordan. Superge z njegovim znamenitim logotipom se iz leta v leto prodajajo za med.

V preteklem letu so prodali za 3,4 milijarde dolarjev izdelkov Nike Jordan. Jordanov delež je 130 milijonov dolarjev, kar je štirikrat več, kot dobi aktivni košarkar LeBron James. Član Los Angeles Lakers ima namreč od aktivnih košarkarjev najdonosnejšo pogodbo z enim od proizvajalcev superg.

Zanimivo je, da Jordan, čeprav ne igra več, zasluži celo več kot zvezdnik nogometa Lionel Messi, čeprav mu plača in pogodba z Adidasom navržeta 127 milijonov dolarjev.