Napovedujemo športne vrhunce tega tedna #video

Na enem mestu vam ponujamo napovednik najbolj odmevnih športnih dogodkov, ki jih ne velja zamuditi. Prvi teden v marcu bo pester na domačih nogometnih zelenicah, znova sta namreč na sporedu dva kroga. Derbi tedna bo v nedeljo zvečer v Stožicah med Olimpijo in Muro. Po najvišjih mestih bo znova posegala smučarska tekačica Anamarija Lampič, ki jo v sredo čaka šprint za svetovni pokal v norveškem Drammnu, za Petra Prevca in druščino pa se v petek začne norveška turneja Raw Air. V nedeljo bo s tekmovanji začel Primož Roglič. Številka ena na svetovni kolesarski lestvici bo sezono odprl na etapni dirki svetovne serije Pariz – Nica in bo seveda med glavnimi favoriti za zmago.