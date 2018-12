Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rok Petrovič je vseh svojih pet slalomskih zmag v svetovnem pokalu dosegel v sezoni 1985/86. V tej je osvojil tudi mali kristalni globus. Foto: Bobo

… leta 1985 je slovenski alpski smučar Rok Petrovič prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala. Na slalomu v Sestrieru je drugo mesto zasedel še en slovenski smučarski as, Bojan Križaj.

Prvič se je zgodilo, da je Slovenija v svetovnem pokalu slavila dvojno zmago, ob tem pa je 12. mesto zasedel še Grega Benedik.

Petrovič je v tisti nepozabni sezoni na slalomskih tekmah za svetovni pokal zmagal kar petkrat. V sezoni 1985/86 je osvojil tudi mali kristalni globus za zmago v slalomskem seštevku.

Bojan Križaj je v svetovnem pokalu dosegel osem zmag, mali kristalni globus pa je osvojil v sezoni 1986/87. Foto: Bobo

Najboljša slovenska alpska smučarja vseh časov sta leto pozneje v Kranjski Gori ponovila dvojno zmago, vendar pa je takrat zmagal Križaj.

Rok Petrovič se je upokojil že leta 1988 in se posvetil študiju, 16. septembra leta 1993 pa je utonil med potapljanjem na Korčuli.

Zgodilo se je še:

Leta 1963 je Gana v finalu afriškega pokala s 3:0 premagala Sudan in se okitila z naslovom najboljšega na Črni celini.

Leta 1965 se je rodila najuspešnejša slovenska padalka Irena Avbelj, večkratna evropska in svetovna prvakinja. Na svetovnih prvenstvih je osvojila dvajset zlatih, deset srebrnih in tri bronaste kolajne. Upokojila se je leta 2011, po tem, ko je se je hudo poškodovala na evropskem prvenstvu v Kikindi. Ob okrevanju je prestala 18 operacij na levi nogi, desnem kolenu in hrbtu.

Leta 1967 je zvezdnik košarkarske lige NBA Wilt Chamberlain postavil neslavni rekord, na eni tekmi je zgrešil kar 22 prostih metov.

Leta 1994 so nogometaši Veleza Sarsfielda iz Argentine postali zmagovalci Medcelinskega pokala. V Tokiu so premagali evropskega prvaka Milan z 2:0. Zadetka sta dosegla Roberto Luis Trotta (50./11-m) in Omar Andres Asad (57.).

Leta 1996 je Francija v finalu Davisovega pokala v Malmöju s 3:2 premagala Švedsko. V odločilnem dvoboju je Arnaud Boetsch s 7:6, 2:6, 4:6, 7:6 in 10:8 premagal Nicklasa Kultija.

Leta 1998 je evropski nogometni klub z največ trofejami Real Madrid osvojil Medcelinski pokal. Drugič po letu 1960.

Leta 1999 je v starosti 40 let umrl ruski skakalec v višino Volodomir Jaščenko. Pri 18 letih je preskočil 2,30 metra, leta 1979 pa je z 2,34 metra postavil svetovni rekord na prostem.

Rodili so se:

1922 – pokojni ruski hokejist Vsevolod Bobrov

1964 – nekdanji italijanski nogometaš Salvatore Schillaci

1965 – nekdanja slovenska padalka Irena Avbelj

1974 – nekdanji slovenski nogometaš Marko Križnik

1974 – nekdanji portugalski nogometaš Costinha

1976 – poljski boksar težke kategorije Tomasz Adamek

1982 – slovenski nogometaš Marko Grižonič

1990 – slovaški hokejist Tomaš Tatar