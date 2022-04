Nogometaši Reke so se pridružili humanitarni akciji Odpelji me domov, ki jo je Društvo za zaščito živali Reka organiziralo ob dnevu brezdomnih in zapuščenih živali. Na sinočnji obračun z Dinamom, ki so ga po preobratu izgubili z 1:2, so na nogometno zelenico stadiona na Rujevici vkorakali s psi v naročju. Gre za živali iz zavetišča, ki so jim na ta način poskušali poiskati dom.

Reški nogometaši, ki imajo s svojih vrstah dva Slovenca, Harisa Vučkića in Adama Gnezdo Čerina, ta je včeraj v šesti minuti zadel za vodstvo domačinov 1:0, so se z omenjeno gesto pridružili pobudi Društva za zaščito živali Reka, ki je ob dnevu brezdomnih in zapuščenih živali (4. april) začelo akcijo Odpelji me domov. Podobno že nekaj časa počnejo nogometaši na tekmah v Rusiji in Ukrajini.

Foto: HNK Rijeka

Cilj humanitarne akcije je poudariti pomen odgovornosti in skrbi za hišne ljubljenčke in povečati interes za financiranje lokalnih azilov, so ob tem sporočili iz kluba.

Ali je kdo od kužkov, ki so se predstavili na Rujevici, že dobil dom, nam v klubu niso mogli odgovoriti.

Foto: HNK Rijeka

Zavetišče Ljubljana: Število zapuščenih mačk ostaja visoko

Iz Zavetišča Ljubljana so ob dnevu brezdomnih in zapuščenih živali sporočili, da je kljub izrednim zdravstvenim razmeram v Sloveniji zapuščenih psov iz leta v leto manj, enako pa želijo doseči tudi s številom zapuščenih mačk, ki po navajanju zavetišča še vedno ostaja visoko.

V oskrbo sprejmejo tudi do šestkrat več zapuščenih mačk kot psov, veliko večino pa predstavljajo neželeni mačji mladiči in mačke, ki živijo samooskrbne prosto v okolju.

Foto: HNK Rijeka

Na število zapuščenih živali vpliva veliko dejavnikov, v največji meri gospodarske oz. ekonomske krize, epidemije, pa tudi vojne, naravne nesreče in podobna izredna stanja. Čeprav se dogodki odvijajo stran od Slovenije, nas lahko dosežejo ter vplivajo na število zapuščenih živali pri nas, so izpostavili v ljubljanskem zavetišču.