Ilko Štuhec na 2.300 metrih presenetili s pošiljko češenj #foto

Tudi to je šport

Potem ko sta slabo vreme in skromna vidljivost včeraj odpihnila smučarski dan na Kaninu, je na edinem slovenskem visokogorskem smučišču danes podoba precej drugačna. V naravnost kičastem vremenu pa očitno uživa tudi najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec, ki je danes ne razvaja samo vreme.

Ilko Štuhec, ki si je tako kot njena smučarska kolegica Meta Hrovat za svoj spomladanski trenažni center tudi po sili razmer, saj je prehajanje meja še vedno problematično, izbrala Kanin, so danes na pobudo vršilke dolžnosti zavoda Sončni Kanin Manuele Božič - Badalič presenetili z zajetno porcijo češenj.

Kot nam je povedala, se ji je ideja porodila ob misli na to, da ima njen nekdanji sodelavec Matej Fučka, tehnični direktor v smučarskem centru Cerkno, ki ga je vodila do pred kratkim, doma sadovnjak, v katerem goji tudi češnje.

Sočne sadeže so na smučišče spravili z gondolo, do Štajerke pa s snežnimi sanmi, ki so sestavni del njenih treningov na Kaninu.

Konec karantenskega smučarskega posta

Slovenski smučarki sta v četrtek prav na Kaninu končali dvomesečni smučarski post, ki jima ga je narekovala karantena, s tem pa popolna prekinitev vseh športnih dejavnosti.

Meta Hrovat o zgodnjih treningih in prenočevanju v šotoru:

Istega dne so smučišče, ki se lahko pohvali z več kot tri metre debelo snežno odejo, odprli tudi za širšo javnost. Žičnice bodo obratovale od petka do nedelje oziroma odvisno od vremena, smučarske vozovnice pa so na voljo po nižjih cenah.

