"Urbanova zgodba se me je globoko dotaknila. Ni pošteno, da morajo nekateri skozi tako velike in zahtevne življenjske preizkušnje." Foto: Grega Valančič/Sportida

Dobitniki kolajn na poletnih olimpijskih igrah Tokio 2020, plezalka Janja Garnbret ter kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar, so v sodelovanju s Telekomom Slovenije izbrali tri prejemnike humanitarne pomoči. Telekom Slovenije bo vsakemu doniral po 5.000 evrov.

Janje Garnbret se je dotaknila zgodba dveletnega Urbana

Zlata šampionka Garnbretova je za 5.000 evrov donacije izbrala dveletnega Urbana, ki se bori z redko gensko boleznijo, zaradi katere ne more ne hoditi ne govoriti. Pomaga mu lahko zdravilo, ki ga razvijajo v Avstraliji, Urbanovi starši pa morajo zanj zbrati dva milijona evrov. Donacije zbira društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki.

"Urbanova zgodba se me je globoko dotaknila. Ni pošteno, da morajo nekateri skozi tako velike in zahtevne življenjske preizkušnje. Želim si, da bi lahko Urban čas preživljal s svojimi vrstniki, se z njimi igral, lovil, hodil v šolo, bil navihan in razigran. Zato po svojih močeh pomagam pri zbiranju sredstev, da bi le prejel zdravilo, ki mu lahko pomaga in ki bo pomagalo tudi drugim otrokom z enakim sindromom. In zato hvala Telekomu Slovenije, da smo za Urbana namenili dodatnih 5.000 evrov. Vsak evro na poti srečnega otroštva šteje," je ob tem dejala Garnbretova. Palčica Pomagalčica za Urbana zbira donacije tudi prek SMS-sporočil URBAN5, poslanih na 1919.

Tadej Pogačar za razvoj mladih kolesarjev

Medtem je dvakratni zaporedni zmagovalec Tour de Francea Pogačar 5.000 evrov namenil za razvoj mladih kolesarjev Pogi Teama. Pogačar je v okviru Kolesarskega društva Rog, v katerem je treniral od svojega devetega leta, ustanovil Pogi Team.

Ekipa združuje obetavne mlade kolesarje (otroke in mladince), ki želijo nekoč naslediti Pogačarja in Rogliča na lestvici najboljših kolesarjev sveta. "Slovenci smo fenomen v svetu kolesarstva, s kolesarstvom se ukvarja vedno več mladih. Omogočimo jim pogoje in dajmo jim priložnost, da pridejo na vrh. Na tej poti je seveda potrebno ogromno odrekanja, trdega dela in tudi nekaj sreče, vendar pa se da doseči in preseči vse. Zato hvala Telekomu Slovenije, da mi in nam na tej poti pomagate," je dejal dobitnik bronaste medalje na cestni dirki v Tokiu.

Roglič za mladoletne športnike iz socialno šibkih okolij

Roglič pa je 5.000 evrov namenil za Fundacijo Primoža Rogliča, ki jo je ustanovil lani. "Fundacija je nastala z namenom, da okrepimo razvoj kolesarstva in pomagamo mladoletnim športnikom iz socialno šibkih okolij. Vsakdo si zasluži priložnost, mladim bomo pomagali, jih spodbujali in učili. Morda bomo nekomu pomagali, da bo postal vrhunski športnik, drugemu pa do uspešno zaključenega šolanja. Želim pomagati po svojih močeh, zato hvala Telekomu Slovenije in vsem, ki na tej poti pomagate," je poudaril trikratni zaporedni zmagovalec Vuelte.

Telekom Slovenije je sicer tradicionalni partner Olimpijskega komiteja Slovenije. Tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu bo podpiral slovenske olimpijce.