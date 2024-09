Osrednji dogodki ob petem obeleževanju državnega praznika dneva športa so v Ljubljani potekali na Kongresnem trgu. Tam se je zbralo tudi okrog 200 otrok, ki so opoldne začeli kratek tek. Pred tem jih je nagovoril podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Miran Kos in doživel odobravanje ob želji po povečanju športne vzgoje v šolah.

"Lepo bi bilo, da bi bil nekoč dan športa tudi dela in šole prost dan in bi lahko ves dan telovadili," je najprej dejal podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Miran Kos in doživel velik aplavz zbranih otrok ter kmalu nato še večjega, pospremljenega z navdušenimi vzkliki.

Nadaljeval je z željo vodilnih in strokovnjakov v športu po večjem številu ur športne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah ter njeni ponovni uvedbi v visokošolski sistem izobraževanja. "A ne bi bilo lepo in zdravju koristno, da bi bila ena ura telesne vzgoje več tedensko v šolah?"

Šport pomemben pri gradnji zdravih osebnosti

Kos je v nadaljevanju k podpori tej pobudi pozval tudi druge ministre slovenske vlade, ne le ministra za gospodarstvo, šolstvo in šport Matjaža Hana. Ta je pred tem šolarjem orisal pomen športa za zdravo življenje, prijateljska druženja in gradnjo zdravih osebnosti. Nanizal je tudi nekaj velikih športnih vzornikov sedanjega časa. "Sam nisem le minister, ampak tudi sosed Benjamina Šeška. Navijajmo zanj, pa tudi za Luko Dončića, Tadeja Pogačarja, Janjo Garnbret in ostale naše izjemno uspešne športnice in športnike."

Med tistimi, ki so se udeležili teka otrok po ožjem središču slovenske prestolnice, ni bilo ljubljanskih, med njimi je bila z gosti iz Srbije zastopana le osnovna šola Božidarja Jakca. Iz okoliških krajev so prišli z Iga in iz Brezovice, pa tudi iz veliko bolj oddaljenih, tudi iz dvojezične osnovne šole iz Dobrovnika v Prekmurju.

Kos je pred tem zbrane vprašal, ali vedo, zakaj danes praznujemo, nato pa sam podal razlago. Poslanci državnega zbora so 18. junija 2020 podprli nov praznik na dan, ko so športniki samostojne Slovenije leta 2000 v Sydneyju prvič prejeli zlata olimpijska odličja. Priborili so si jih strelec Rajmond Debevec z malokalibrsko puško v trojnem položaju in veslaški dvojni dvojec Iztok Čop – Luka Špik.