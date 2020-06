Slovenska rokometna kroglica na Danskem v prvem jakostnem bobnu

Evropska rokometna zveza (EHF) bo danes ob 17. uri priredila žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na moškem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022. Slovenska izbrana vrsta bo igro kroglic na Dunaju pričakala v prvem jakostnem bobnu, v njem so tudi Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Francija, Češka in Islandija.

Možne tekmice slovenske reprezentance iz drugega bobna so Avstrija, Belorusija, Portugalska, Severna Makedonija, Srbija, Rusija, Črna gora in Nizozemska, iz tretjega Švica, Litva, Romunija, BiH, Ukrajina, Latvija, Poljska in Belgija, iz četrtega pa Finska, Italija, Turčija, Izrael, Estonija, Grčija, Kosovo in Ferski otoki.

Na evropsko prvenstvo sta se poleg obeh gostiteljev že uvrstili Španija in Hrvaška, nosilki zlatega in srebrnega odličja na letošnjem EP na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.

Slovenska izbrana vrsta se je nedavno zbrala na Kodeljevem. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Prostih je še 20 mest. Nastop si bosta zagotovili po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Slovenija, ki je na letošnjem EP osvojila četrto mesto, bo uvodni cikel dveh tekem igrala letos novembra. Drugi cikel bo na sporedu v začetku januarja, tretji cikel pa konec aprila ali v začetku maja prihodnje leto.