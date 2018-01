Vujović na robu obupa: Iskreno razmišljam, da končam trenersko pot

Po prespani noči

"Tekmo z Makedonijo sem si ogledal trikrat. Prvič takoj po tekmi, drugič ob štirih zjutraj in tretjič tik pred nedeljskim dopoldanskim treningom. Med ogledom sem bil zelo objektiven, navkljub temu pa sem naštel vsaj 19 napak v našo škodo," je uvodoma dejal še vedno razočarani slovenski selektor.

''Če bi se to zgodilo Franciji, bi bil velik škandal''

"Sodnika sta nas pošteno onemogočila. Če bi se to zgodilo velikim reprezentancam, kot so Francija, Nemčija ali Danska, potem bi bil to velik škandal. Zahtevale bi se zamenjave sodniških parov, mi pa smo na našo veliko žalost v takšnem položaju, da moramo spustiti glave in si reči, da smo majhen narod, naša reprezentanca je izjemno simpatična, Vujovićeve besede pa so navadna neumnost,'' je nadaljeval črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

Kar trikrat si je ogledal tekmo z Makedonijo. Naštel je 19 sodniških napak. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Zakaj bi ogrožal svoje zdravje?''

Vujović je šel še dlje. "Na žalost ima sodniška organizacija v Sloveniji, Evropi in svetu prevelik vpliv v rokometu, pomembnejši so od trenerjev, igralcev in gledalcev. Z njo sem v preteklosti že vodil številne bitke in jih vselej izgubil. Iskreno razmišljam, da po tem ciklusu končam svojo trenersko pot. Razočaran sem, delo je preveč stresno, od živčnosti se mi pojavljajo izpuščaji na rokah, zakaj bi ogrožal svoje zdravje. Pri vsem tem pa mi je najbolj žal navijačev, včeraj se je v Areni zbralo pet ali šest tisoč Slovencev, ki so bili priče pravi sodniški kraji."

Začarani Nemci že pokazali svojo moč

Slovenijo po dnevu premora v ponedeljek čaka zahtevna tekma s favorizirano Nemčijo. Slovenska izbrana vrsta je na velikih tekmovanjih še nikoli ni premagala, težko pa bo tudi v ponedeljek, saj so branilci evropskega naslova že na prvi tekmi proti Črni gori pokazali, da jih tudi na Hrvaškem zanima le oder za zmagovalce. Nemški stroj je Črnogorce odpihnil za 13 zadetkov (32:19).