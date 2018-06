Konec sodelovanja: Veselin Vujović se poslavlja od Kopra

Po enem letu sodelovanja koprskega kluba in Veselina Vujovića so se poti omenjenih strani razšle. Predsednik društva Aljoša Bertok je na uradni spletni strani kluba zapisal, da so se sporazumno odločili končati zgodbo.

Čeprav v Kopru, ki ga je Vujović popeljal do četrtega mesta na državnem prvenstvu, pravijo, da so se od Črnogorca naučili veliko, menijo, "da je za ekipo in trenerja, ki ga medse vabijo številni klubi, najbolje, da se sodelovanje konča. Ohranjamo zelo dobre odnose in se tudi v imenu vseh navijačev zahvaljujemo Vujotu ter mu želimo veliko uspehov v nadaljevanju trenerske kariere."

Veselin Vujović se je poslovil od trenerske taktirke RD Koper 2013. Foto: MRK Krka

V Kopru so zapisali še, da zadnjo sezono, ki so jo zaznamovala velika nihanja, ki so bila tudi splet nekaterih negativnih okoliščin, ocenjujejo kot nadvse pozitivno.

"Dosegli smo kar nekaj novih mejnikov v kratki zgodovini našega kluba. Prvič smo se uvrstili v skupinski del evropskega tekmovanja EHF CUP, prvič smo premagali RK Gorenje Velenje in prvič smo odščipnili točko serijskim državnim prvakom RK Celje Pivovarna Laško."

Dogovor o dveletnem sodelovanju



Spomnimo, Vujović, ki je na trenerskem mestu zamenjal Zorana Jovičića, se je pred letom dni s Koprčani dogovoril za dveletno sodelovanje. To se je končalo po polovici predvidenega obdobja.