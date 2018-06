Po vroči končnici in pirovi zmagi Slovenci brez SP

Slovenija bi se lahko na svoje deveto svetovno prvenstvo in četrto zaporedno uvrstila v primeru zmage s petimi zadetki, če bi dosegla 30 golov ali več, sicer pa s šestimi zadetki. Slovenci so na koncu sicer zmagali, a to je bila pirova zmaga, ki ni prinesla napredovanja na SP. To bosta prihodnje leto gostili Nemčija in Danska.

Selektor Veselin Vujović, ki ga povezujejo s selitvijo v poljski klub Wisla Plock, na Madžarskem ni mogel računati na poškodovane Mateja Gabra, Nika Henigmana, Gregorja Potočnika in Nika Medveda. Zadnjega je zamenjal z Maticem Verdinkom, na seznam pa je namesto vratarja Urha Kastelica presenetljivo uvrstil Roka Zaponška. In prav slednji je začel med vratnicama in tam stal več kot polovico srečanja.

Bolje so začeli Madžari, ki so povedli, nato dolgo vodili z enim zadetkom, vmes pa ušli tudi na +3 (7:4, 8:5, 11:8). Slovenci so vzhodne sosede ujeli pri 11:11, ko sta tri sedemmetrovke uspešno izvedla Vid Kavtičnik (dve) in Jure Dolenec (eno). Izbrani vrsti sta se na polčas odpravili ob izenačenju 12:12.

Foto: Sportida Slovenci so do prvega vodstva na tekmi, ki so jo krojili tudi sodniki, prišli v 35. minuti, pri rezultatu 13:12, a so gostitelji hitro vrnili udarec. Vujovićevi varovanci so v nadaljevanju spet prišli do vodstva, a jim je domači vratar dolgo spretno preprečeval, da bi povedli več kot za zadetek. V 49. minuti je Igor Žabič priskrbel prvo vodstvo za +2 (19:17), prednost je narasla na tri, pol minute pred koncem srečanja pa tudi na štiri zadetke. Slovenci so začinili konec srečanja, a jim je za popoln preobrat zmanjkalo časa.

Zmagali so s 26:22 in bili s tem za dva zadetka prekratki, da bi se uvrstili med potnike na svetovno prvenstvo.

Slovenci, bronasti z zadnjega SP (Francija 2017), so po petih letih prvič ostali brez velikega tekmovanja.

za SP, povratna tekma, Veszprem Sreda, 13. junij

Madžarska* : Slovenija 22:26 (12:12) /29:24/



*reprezentanca je napredovala na SP //rezultat s prve tekme