Ob koncu zadišalo po pariškem čudežu

Slovenski rokometaši so dobili bitko v Veszpremu, a izgubili vojno proti Madžarom. Za izbrance črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Veselina Vujovića je bil usoden poraz na prvi tekmi v Kopru, ko so izgubili s 24:29. Po izjemnih dosežkih na zadnjih treh svetovnih prvenstvih - na lanskem v Franciji so osvojili odličje bronastega leska, v Španiji 2013 so bili četrti, v Katarju 2015 pa osmi - bo zaključni turnir med 9. in 27. januarjem prihodnje leto v Nemčiji in na Danskem minil brez udeležbe slovenskih rokometašev.

Vujović, ki je pred revanšo v Veszpremu s svojimi varovanci opravil odkrit pogovor in od njih je zahteval srčno predstavo ter boj do zadnjega diha ob nošenju dresu z državnim grbom na prsih, je v uvodno postavo uvrstil vratarja Roka Zaponška, krilna igralca Blaža Janca in Darka Cingesarja, krožnega napadalca Blaža Blagotinška, zunanje položaje pa so zasedli Jure Dolenec, Borut Mačkovšek in Miha Zarabec. Slednji je v obrambi svoje mesto prepustil Igorju Žabiču, ki je skupaj s svojimi soigralci od prve minute vodil neizprosen boj za vsak košček igrišča.

Slovenski rokometaši so bili v uvodnih petnajstih minutah prvega polčasa povsem pod nadzorom telesno močnejših in višjih Madžarov. Visok obrambni blok gostiteljev jim je povzročil silne težave, nič boljša ni bila njihova predstava v obrambi - najprej postavitev 6-0, nato 5-1 -, Madžari so jo s silno dolgimi napadi zanesljivo prebijali in jim v 15. minuti ušli na tri gole (4:7).

Po Vujovićevi minuti odmora in nekaterih korekcijah na taktičnem in kadrovskem področju so se njegovi varovanci štiri minute kasneje po golih Vida Kavtičnika in Žige Mlakarja približali na najmanjši možni zaostanek (7:8), v 22. minuti pa je njihov primanjkljaj znova znašel tri gole (8:11).

Varovanci Veselina Vujovića so ostali brez svetovnega prvenstva. Foto: Mario Horvat/Sportida

V končnici so vidno popravili svojo igro v obrambi, po delnem izidu 3:0 je Dolenec v 28. minuti po zadeti sedemmetrovki tekmo postavil v začetno izhodišče (11:11), na veliki odmor pa so se slovenski in madžarski rokometaši podali z neodločenim izidom (12:12).

Slovenski rokometaši navkljub napovedim v prvem polčasu veszpremske tekme niso izpeljali nobenega hitrega nasprotnega (pol)protinapada, gostitelji so jih po zaslugi zvite taktike švedskega selektorja na madžarski klopi Ljubomirja Vranješa dodobra uspavali in jim permanentno kradli dragoceni čas. Vujovićevi varovanci so v četrti minuti nadaljevanja - po golu Mačkovška - prvič na tekmi povedli (13:12), po njegovi nekoliko sporni izključitvi pa so gostitelji znova prišli do sape in jih pet minut kasneje znova pahnili v primanjkljaj (14:15).

Slovenski rokometaši so potrpežljivo čakali na svoje priložnosti. Pravi jurišni napad so izpeljali na polovici drugega polčasa, po golih Cingesarja in Žabiča so v 48. minuti povedli za dva gola (19:17), v nadaljevanju pa vršili čedalje večji pritisk na domače rokometaše.

A tem se v prelomnih trenutkih dvoboja ni zatresla roka, izkušeni in z vsemi žavbami namazani gostitelji so se izvili iz neprijetnega položaja, čeravno je sredi Panonske nižine zadišalo po lanskem pariškem čudežu, ko so Vujovičevi varovanci na tekmi za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v zadnjih dvajsetih minutah nadoknadili osem golov zaostanka proti Hrvaški in nato osvojili bronasto odličje.

Ob koncu je zadišalo po čudežu, a so bili Slovenci za dva zadetka prekratki. Foto: Sportida

Slovenci so v 57. minuti - po zadetku Marka Bezjaka - povedli s 24:21, v naslednjem napadu pa je nekdanji rokometaš Celja Pivovarne Laško Mate Lekai dosegel izjemno pomemben gol za gostitelje (22:24). Slovenci so v samem finišu izpeljali nov jurišni napad, zadnjo minuto začeli z vodstvom 26:22 in imeli priložnost za zmago za pet golov, a tudi primeru zadetka Dolenca se ne bi uvrstili na SP, saj so Madžari dosegli več golov v Kopru.

V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Mačkovšek s šestimi goli, Dolenec in Kavtičnik sta dosegla po pet zadetkov.