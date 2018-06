Velik up evropskega rokometa ostaja v Celju do leta 2022

Nadarjeni slovenski rokometaš Domen Makuc je podaljšal sodelovanje s celjskim klubom do leta 2022, so sporočili iz tabora Celja Pivovarne Laško. Makuc je imel s celjskim klubom veljavno pogodbo do leta 2020, danes pa so jo podaljšali še za dodatni dve leti.

Makuc spada med najbolj nadarjene srednje zunanje igralce v Evropi, pri sedemnajstih letih pa je nastopal tudi v evropski ligi prvakov. V tej sezoni je postal prvi milenijec (igralec rojen leta 2000 ali kasneje), ki se je v ligi prvakov vpisal med strelce, o čemer so obširno poročali tudi tuji mediji.

Odlično je odigral na številnih tekmah, nase pa zelo opozoril na zaključnem turnirju lige Seha v Skopju ter v končnici državnega prvenstva, kjer je zaradi poškodbe izpustil zadnji dve tekmi. Takoj po tem je opravil artroskopijo kolena, po kateri bo imel še dovolj časa, da se priključi in na letošnjem evropskem prvenstvu v Celju zaigra za mladinsko izbrano vrsto.

V Postojni rojeni Makuc je v Celje prestopil v sezoni 2014/15, za člansko ekipo pa je prvič nastopil v sezoni 2015/16 proti svoji nekdanji ekipi Jadran Hrpelje-Kozina. Trener Celja Branko Tamše zanj pravi, da hitro vpija nasvete in je inteligenten, marljiv ter ima odlične motorične sposobnosti, v pretekli sezoni pa je na 41 tekmah dosegel 59 zadetkov.

"Celje je idealno okolje za razvoj mladih igralcev"

"Zelo sem vesel, da bom še naprej član RK Celje Pivovarna Laško. Pred leti, ko sem se odločil za prihod, je bil to velik in pravilen korak, saj je Celje idealno okolje za razvoj mladih igralcev, kar dokazujejo številni, ki so bili tu, zdaj pa nastopajo v najboljših evropskih klubih.

Pred mano je še veliko dela, vendar se tega veselim, saj imam možnost sodelovanja z odličnimi soigralci in trenerjem, ki mi pomagajo na vsakem koraku. Verjamem, da bom izpolnil pričakovanja tega okolja ter da se bomo skupaj veselili še številnih uspehov. Naš cilj je, da domače uspehe nadgradimo še z mednarodnimi, in prepričan sem, da nam bo to uspelo. Hvala za zaupanje, ki mi je izkazano, v prvi vrsti pa bi se rad za vso podporo, ki mi jo ponujajo, zahvalil staršem in bratu, brez katerih ne bi bil tu, kjer sem," je dejal Makuc.

Predsednik RK Pivovarna Laško: Skupaj spremljamo začetek velike kariere

"Veseli smo podaljšanja sodelovanja z Domnom. To je najboljša odločitev zanj, saj smo že v številnih primerih dokazali, da je Celje najboljše mogoče okolje za razvoj, ki ga Domen potrebuje pri še ne dopolnjenih osemnajstih letih. Tako z njim kot s preostalimi mladimi igralci gradimo medsebojno zaupanje, ki ga bodo pri nas vedno našli vsi uspeha željni igralci.

Podpis podaljšanja je seveda tudi potrditev, da Domen za našo ekipo veliko pomeni in da ji lahko veliko da. To v prihodnje veliko pričakujemo od njega, prepričan pa sem, da lahko vsi skupaj spremljamo začetek velike kariere vrhunskega igralca, na katerega smo in še bomo v Celju zelo ponosni," je ob tej priložnosti dejal predsednik celjskega kluba Jernej Smisl.