V novi sezoni lige NLB od začetka tudi Celjani in Velenjčani

Liga NLB potrdila koledar in sistem tekmovanja za sezono 2018/19

Združenje klubov Lige NLB je na današnji seji potrdilo koledar in sistem tekmovanja za sezono 2018/19, v kateri bo od začetka nastopalo vseh 12 klubov. Po dveh letih bosta prvi del igrala tudi Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje, ki sta se zaradi nastopanja v Ligi SEHA in Pokalu EHF oziroma Ligi prvakov v zadnjih dveh sezonah priključila šele v končnici.