Veselin Vujović: Požvižgam se na taktiko

Slovenski rokometaši so na sobotni tekmi v Kopru pogrnili po celi črti. Pet golov primanjkljaja s prve tekme (24:29) bodo težko nadoknadili, a dokler tli upanje, se ne mislijo predati.

Slovenski rokometaši po spodrsljaju na Obali niso vrgli puške v koruzo, v središču madžarskega rokometa bodo skušali uprizoriti nov čudež. V preteklosti so ga že znali, še kako svež spomin je na tekmo za bronasto kolajno s Hrvati na lanskem svetovnem prvenstvu v Franciji, ko so v 40. minuti zaostajali za osem golov, v zadnjih dvajsetih minutah pa nadoknadili gromozanski primanjkljaj in slavili končno zmago.

Slovenija bo v Veszpremu morala igrati na vse ali nič, v nasprotnem primeru bo po petih letih in prvič pod selektorskim mandatom Črnogorca Veselina Vujovića manjkala na velikem tekmovanju.

Slovenija po bolečem porazu na prvem dvoboju proti vzhodni sosedi ni postavila pod vprašaj zgolj preboja na svetovno prvenstvo, ki bo med 9. in 27. januarjem prihodnje leto v Nemčiji in na Danskem, temveč tudi svojo udeležbo na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020, kar je bil po olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 tudi njen končni cilj v novem štiriletnem ciklusu. Zadnja priložnost za preboj v Tokio bo imela na evropskem prvenstvu 2020, kjer si bo celinski prvak izboril nastop na olimpijskih igrah.

Zahteval bo, da pustijo srce na igrišču

Veselin Vujović še ni obupal. Foto: Mario Horvat/Sportida "Od svojih varovancev bom na povratni tekmi v Veszpremu zahteval, da na igrišču pustijo svoje srce in telo ter dostojno zastopajo barve svoje države. To je najbolj pomembno. Požvižgam se na taktiko, od svojih varovancev hočem samo boj do zadnjega diha. Lahko pripravim najboljšo možno strategijo, a če moji igralci ne bodo pokazali srčnosti, strasti in predanosti do grba z državnim dresom, potem je vse to zaman," je pred današnjim treningom in izjemno pomembno povratno tekmo z Madžarsko dejal Vujović.

"Dvakrat zaporedoma ne moremo odigrati tako slabo, kot smo to storili v soboto v Kopru," je uvodoma dejal slovenski srednji zunanji igralec Miha Zarabec in dodal: "Od prve minute moramo zaigrati preudarno in zbrano. Tekma bo dolga, v tem obdobju lahko nadoknadimo velik zaostanek, a le pod pogojem, da aktiviramo vse naše rezerve v obrambi in napadu ter nasprotnih (pol)protinapadih."

Pritisniti bo treba z vseh položajev

"Pred nami je izjemno težka naloga. Na Madžare bomo morali 'pritisniti' z vseh položajev, obramba mora biti na veliko višji ravni kot v Kopru, v napadu pa uveljaviti našo prednost v hitrosti in poskušati tekmeca spraviti v pozicijo za mat. Pod pritiskom ne bomo le mi, tudi Madžarom se bodo tresle roke," je pred jutrišnjo povratno tekmo dejal Vid Kavtičnik, s sedmimi goli najboljši slovenski strelec na prvi tekmi v Kopru.

Slovenska reprezentanca bo povratno tekmo odigrala brez krožnega napadalca Mateja Gabra, ki je na prvi tekmi v Kopru v soboto utrpel poškodbo očesa. Dodatni ponedeljkov pregled pri okulistu je namreč pokazal, da se mora šestindvajsetletni Škofjeločan zaradi poškodbe dva tedna izogibati večjim fizičnih naporom, tako da ne bo mogel zaigrati na povratni tekmi. Med potniki za Veszprem ni tudi Nika Medveda, Urha Kastelica, Gregorja Potočnika, Nina Grzentiča, Gala Marguča in Roka Ovnička, nova igralca na Vujovićevem seznamu pa sta Matic Verdinek in vratar Rok Zaponšek. Prvi je v ekipi zamenjal Medveda, drugi pa Kastelica.