Dan D za Slovence: velik preobrat ali po petih letih brez velikega tekmovanja?

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo ob 19. uri odigrala povratno kvalifikacijsko tekmo za SP, ki ga bosta prihodnje leto gostili Nemčija in Danska. Pred Slovenci je velik izziv, v Veszpremu bodo poskušali nadoknaditi zaostanek petih zadetkov s sobotne tekme, ko so v Kopru proti Madžarom izgubili s 24:29.

Slovenci se zavedajo, da bodo zaostanek s prve tekme, ko so v soboto po bledi igri v drugem polčasu povsem popustili in izgubili za pet zadetkov (24:29), težko nadoknadili, a se kljub zahtevni nalogi ne predajajo in napovedujejo, da bodo šli v madžarskem peklu na vse ali nič.

Kvalifikacije za SP, povratna tekma, Veszprem Sreda, 13. junij

19.00 Madžarska - Slovenija /29:24/ //rezultat s prve tekme

Slovenija se lahko na svoje deveto svetovno prvenstvo in četrto zaporedno uvrsti v primeru zmage s petimi zadetki, če doseže 30 golov ali več (v primeru rezultata 29:24 v korist Slovenije bi v Veszpremu gledali dva podaljška po pet minut), ali šestimi zadetki.V četi Veselina Vujovića bodo manjkali poškodovani Matej Gaber, Nik Henigman, Niko Medved in Gregor Potočnik, nova igralca na Vujovićevem seznamu pa sta Matic Verdinek in vratar Rok Zaponšek. Prvi je v ekipi zamenjal Medveda, drugi pa presenetljivo vratarja Urha Kastelica.Če Slovencem, bronastim z zadnjega SP (Francija 2017), podvig ne bo uspel, bodo po petih letih prvič manjkali na velikem tekmovanju.