Velenjski rokometaši s petimi goli prednosti v Riihimäki #foto

Velenjski rokometaši so v drugem krogu evropskega pokala zanesljivo izločili italijansko Sieno s skupnim izidom 61:44, na današnji prvi tekmi tretjega kroga pa so z veliko več truda in napora strli odpor finskih tekmecev. Na koncu so slavili s petimi goli prednosti, odločitev o njihovem napredovanju v osmino finala pa bo znana po povratni tekmi, ki bo čez teden dni v deželi tisočerih jezer.

Fotogalerija s tekme v Rdeči dvorani (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 40 2 / 40 3 / 40 4 / 40 5 / 40 6 / 40 7 / 40 8 / 40 9 / 40 10 / 40 11 / 40 12 / 40 13 / 40 14 / 40 15 / 40 16 / 40 17 / 40 18 / 40 19 / 40 20 / 40 21 / 40 22 / 40 23 / 40 24 / 40 25 / 40 26 / 40 27 / 40 28 / 40 29 / 40 30 / 40 31 / 40 32 / 40 33 / 40 34 / 40 35 / 40 36 / 40 37 / 40 38 / 40 39 / 40 40 / 40

Igralci iz Šaleške doline so slabo odprli obračun v Rdeči dvorani, po zaostanku 2:4 pa so med 6. in 15. minuto naredili delni izid 6:1 in povedli z 8:5. Do 21. minute je bila tekma izenačena (9:8), končnica pa je minila v znamenju varovancev Zorana Jovičića, ki so prvo polovico tekme končali z vodstvom 16:11.

Velenjčani so v drugem polčasu prikazali toplo-hladno predstavo. Do 43. minute se je njihova prednost praktično stopila (19:18), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so vendarle strnili svoje vrste in v 51. minuti povedli s 26:21, to zalogo v zadetkih pa obdržali do konca dvoboja.

V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Tilen Sokolič z osmimi goli, Aleks in Miha Kavčič sta prispevala po šest zadetkov.

Gorenje Velenje : Cocks s 30:25 (16:11) Rdeča dvorana, brez gledalcev, sodnika: Davor in Zoran Lončar (ob Hrvaška). Gorenje Velenje: Panjtar, Taletović, Haseljić 1, Tajnik 4, Pajt 4, Starc, Miklavčič, Drobež, Komar, Lončar, Sokolič 8, Grmšek 1, Predovič, M. Kavčič 6, A. Kavčič 6, Ravnikar. Cocks: Djekić 4, Mijatović, Tamminen 5, Lukančuk 3, Zupanjac, Syrjala, Mosić 9, Nenita, Arcieri, Bak 3, Morkunas, Citov, Samardžić 1, Semenov, Šicko. Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 9 (7), Cocks 3 (2).

Izključitve: Gorenje Velenje 4, Cocks 12 minut.

Rdeč karton: /.

Preberite še: