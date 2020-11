Velenjski rokometaši z lepo prednostjo v Toskano

Velenjski rokometaši so v novem evropskem pokalu - nekdanjem pokalu challenge - zanesljivo premagali tekmece iz Toskane in so na pragu uvrstitve v naslednji krog.

Varovanci Zorana Jovičića so imeli že v prvem polčasu popoln nadzor nad dogajanjem in vodili za pet golov (9:4 in 10:5), a so v končnici zaigrali neodgovorno in tekmecem dovolili, da so se jim povsem približali (13:12).

Igralci iz Šaleške doline so v drugi polovici tekme prikazali veliko bolj odgovorno in konstantno predstavo. V 47. minuti so povedli z 22:16, v sami končnici dvoboja pa so razliko v golih podvojili in bodo povratno tekmo z zahodnimi sosedi začeli z bržkone neulovljivo prednostjo 12 zadetkov.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Tilen Sokolič z devetimi in Aleks Kavčič z sedmimi goli.

Gorenje Velenje : Siena 32:20 (13:12) Rdeča dvorana, brez gledalcev, sodnika: Budzak in Zahradnik (oba Slovaška). Gorenje Velenje: Panjtar, Taletović, Tajnik 6, Sokolič 9, Pajt 2, Miklavčič, Grmšek 3, M. Kavčič 2, A. Kavčič 7, Drobež, Predović 1, Starc, Komar, Mlivić 1, Ravnikar 1, Velić. Siena: Leban, Bufoli, Bargelli, Bozzi, Pasini, Kasa 4, Bronzo 2, Senesi, Pavani 1, Nikočević 2, Gaeta 6, Marrochi 5, Bacciottini, Sulejmani. Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 6 (5), Siena 2 (2). Izključitve: Gorenje Velenje 8, Siena 8 minut. Rdeči karton: /.

Preberite še: