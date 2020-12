Ljubljanskemu maratonu, Gorenju in Celju Pivovarna Laško letošnje nagrade Sporto

"S srcem pri teku" (Volkswagen), "Gorini" (Gorenje) in "Enkrat za Cele, vedno za Cele" (RK Celje Pivovarna Laško) so letošnji prejemniki nagrad Sporto, ki jo vsako leto podelijo za dosežke na področju sponzorstva in marketinga v športu.

Žirija je za najboljše športno sponzorstvo ocenila projekt "S srcem pri teku" (sponzor Volkswagen, nosilec pravic Volkswagen Ljubljanski maraton, prijavitelj Agencija 101), za najboljše komuniciranje športnih subjektov projekt "Enkrat za Cele, vedno za Cele" (nosilec pravic RK Celje Pivovarna Laško, prijavitelji Agencija 101, Medias Kreativ in RK Celje Pivovarna Laško), za najboljše digitalno komuniciranje pa projekt Gorini (sponzor Gorenje, nosilec pravic Evropska rokometna zveza, prijavitelj Gorenje).

Prijave v vseh kategorijah je pregledala in ocenila mednarodna strokovna žirija, ki jo je sestavljalo deset članov in ji je predsedoval predsednik Evropskega sponzorskega združenja (ESA) Andy Westlake. Drugi člani žirije so bili Lidija Rakuša, Marijan Palić, Tjaša Slokar Kos, Nebojša Mandrapa, Melita Božič, Siniša Ostoić, Bruno Blumenschein, Nataša Sernc in Uroš Stanić.

V sodelovanju z Društvom za marketing Slovenije so na podelitvi Sporto nagrad razglasili tudi prejemnike posebnih Sporto priznanj. Ta so namenjena športnim organizacijam in posameznikom v športnih organizacijah za njihove aktivnosti na področju upravljanja z družbenimi omrežji ter za izvedbo družbeno odgovornih projektov, ki jih je na slovenskem trgu zaznala in izbrala posebna žirija.

Prejemniki Sporto priznanj za posamezne aktivnosti so Marko Grilc ter KK Cedevita Olimpija in Tine Ružič za najboljše upravljanje SM kanalov ter projekt Nogometnega kluba Mura "Mi smo Mura" za najboljšo družbeno odgovorno akcijo.