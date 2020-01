V Zreče prispeli tudi Bombač, Cehte, Lesjak, Kastelic in Zarabec

V četrtek se je v Zrečah znova zbrala moška članska reprezentanca in vstopila v sklepne priprave pred evropskim prvenstvom, ki se začenja prihodnji petek. Izbrance selektorja Ljubomirja Vranješa pred tem ta konec tedna v Slovenj Gradcu in Trbovljah čakata tudi pripravljalni tekmi s Severno Makedonijo in Črno goro.

Na začetku drugega dela priprav pod Roglo so se izbrani vrsti pridružili še Dean Bombač, Nejc Cehte, Urban Lesjak, Urh Kastelic in Miha Zarabec. Omenjena peterica je po dogovoru z vodstvom reprezentance prvi ciklus zaradi klubskih in osebnih obveznosti izpustila. Šest dni pred odhodom na Švedsko, ki bo letos ob Norveški in Avstriji gostila prvenstvo stare celine, reprezentanca šteje 20 rokometašev, v Skandinavijo jih bo odpotovalo 16.

Na Vranješevem seznamu so zdaj: Vratarji: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover) in Urh Kastelic (Göppingen); Krilni igralci: Blaž Janc (Kielce), Gašper Marguč (Veszprem), Mario Šoštarič (Pick Szeged), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Darko Cingesar (Aix); Zunanji igralci: Borut Mačkovšek (Veszprem), Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Vid Kavtičnik (Aix), Jure Dolenec (Barcelona), Nejc Cehte (Hannover) in Žiga Mlakar (Wisla Plock); Krožni napadalci: Kristjan Horžen (Celje Pivovarna Laško), Blaž Blagotinšek (Veszprem) in Igor Žabić (Wisla).

Miha Zarabec: V reprezentanci smo zato, da nekaj osvojimo. Izgovorov ni. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Ko prihajaš domov, se vedno najde dodatna energija. Vsi smo na priprave prišli pozitivni, z veliko pozitivne energije, ne glede na to, koliko je kdo utrujen zaradi klubskih obveznosti. Konec koncev smo v reprezentanci zato, da nekaj osvojimo. Izgovorov ni. Želim si, da bi vsi ostali zdravi in svoje delo opravili tako, kot se od nas pričakuje," je ob prihodu v Zreče povedal Miha Zarabec.

Urban Lesjak je bil že neučakan, priznava: "Dva dneva za obisk družine in prijateljev sta hitro minila. Čim prej sem si želel priti v Zreče in začeti sklepne priprave pred evropskim prvenstvom. Veselimo se že prve tekme, saj je vsaka pokazatelj nečesa novega. V Slovenj Gradcu in Trbovljah se bodo že mogli videti novi obrisi igre."

Pripravljalni tekmi v Slovenj Gradcu in Trbovljah

Že dan po vnovičnem zboru slovensko vrsto čaka prvi preizkus znanja. V Slovenj Gradcu se bo ob 19. uri pomerila s tekmeci iz Severne Makedonije, dan kasneje pa jo v Trbovljah v dvorani Polaj ob 17.30 čaka še tekma s Črnogorci. Prvo tekmo bo mogoče v živo spremljati preko spletnega prenosa na Facebook strani Rokometne zveze Slovenije, drugo pa bo prenašala TV Slovenija.

V švedski Göteborg se bo reprezentanca podala 8. januarja. Uvodni obračun v skupini F jo čaka dva dni za tem, ko se bo v dvorani Scandinavium pomerila s Poljsko. V nedeljo 12. januarja sledi obračun s gostitelji Švedi, dva dni za tem pa še s Švicarji. Vse tekme se bodo začele ob 18.15. V drugi del tekmovanja, ki bo potekalo v dobrih 250 kilometrov južno oddaljenem mestu Malmö, bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine.

