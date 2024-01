Že uvodni dan prvenstva se obeta zgodovinski spektakel

Jutri se bo v Berlinu v Nemčiji s tekmo med Francijo in Severno Makedonijo (ob 18. uri) začelo evropsko prvenstvo v rokometu, ki bo med 10. in 28. januarjem potekalo na prizoriščih v Berlinu, Düsseldorfu, Hamburgu, Kölnu, Mannheimu in Münchnu. Že prvi dan se obeta zgodovinski večer, saj bodo rokometaši Nemčije in Švice, ki se bodo pomerili na drugi tekmi prvenstva, tekmo odigrali na nogometnem stadionu Merkur Spiel Arena v Düsseldorfu (20.45), ogledalo pa si jo bo več kot 53 tisoč gledalcev, kar jo uvršča v sam vrh najbolj gledanih rokometnih tekem v zgodovini. Organizatorji so travnato površino nogometnega stadiona odstranili in postavili dodatnih devet tisoč sedežev ter s tem ogled tekme omogočili še več navijačem.