V Celju tudi nadarjena Črnogorca

Oba igralca sta v preteklosti nastopala za RK Rudar Plevlje in veljata za najbolj obetavna rokometaša iz Črne gore. Radojica je bil v pretekli sezoni razglašen za najboljšega mladega igralca te države, oba pa sta že bila člana mlajših reprezentanc Črne gore, na mediteranskih igrah v Atenah pa sta bila oba izbrana v idealno postavo prvenstva, kot najboljši srednji in levi zunanji. Celjski klub, kjer sta bila konec pretekle sezone že na preizkusu, je z njima podpisal štiriletno pogodbo o sodelovanju. Pretekle dni sta že bila v Celju, ekipi pa se na treningih priključila danes, ko se je zanju iztekla obvezna karantena.

"Vesel sem prihoda v Celje, v klub z izjemno tradicijo, ki je znan daleč naokoli. Vsi vedo, da se tu odlično dela, zato je moja največja želja tu napredovati, osvojiti nova znanja in si seveda zagotoviti svoje mesto v ekipi. To ne bo lahka naloga, a želim si delati, se dokazati in pokazati, da klub lahko računa name. Veliko lepega o klubu nama je povedal že Miljan Vujović, pohvalil delo, mesto, tako da sem res vesel, da sem tu in da lahko zdaj po karanteni začenjam delo," je ob prihodu v Celje povedal Čepić.

Podobno je s selitvijo v knežje mesto zadovoljen tudi Dragašević. "O klubu sem slišal same pozitivne stvari, zato komaj čakam, da lahko začnem treninge in delo. Vem, da bodo ti trdi, da ne bo lahko, a tega se veselim. Želim se dokazati, pokazati, da lahko klub računa name. Igrati v ligi prvakov je bila pred kratkim želja, zdaj imam možnost, da se mi uresniči, a zato moram seveda pokazati znanje in voljo ter se ujeti s soigralci, kar pa verjamem, da ne bo težko, saj, kot je dejal Miljan, gre za super ekipo in fante," je dejal Črnogorec.

Tomaž Ocvirk je zadovoljen z novo okrepitvijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sledijo viziji kluba

Novih okrepitev je vesel tudi trener Celja Tomaž Ocvirk. "Gre za najbolj perspektivna črnogorska rokometaša in še naprej sledimo naši strategiji, da v Celje pripeljemo najbolj talentirane igralce iz regije in iščemo rešitve na položajih, ki jih v Sloveniji zaradi višine ni mogoče. Junija sta bila tukaj na preizkusu, pokazala potencial, naša naloga pa je, da ta potencial razvijemo in ju dvignemo na višjo nraven. Če bosta na samem treningu pokazala svoje kakovosti, bosta tudi že lahko dobila svoje mesto v članski ekipi. Oba sta morfološko na tako visoki ravni, da se lahko brez težav priključita članskim treningom in, kot sem dejal, če bo razvoj potekal tako, kot pričakujem, potem bosta tudi v tej sezoni že dobila tudi priložnosti za igro," je prepričan Ocvirk.

