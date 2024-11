V 72. letu starosti je za posledicami srčnega napada umrl Radivoj Krivokapić, nekdanji rokometni reprezentant Jugoslavije in legenda ljubljanskega Slovana, s katerim je bil leta 1980 jugoslovanski prvak, leto pozneje pa se je z njim uvrstil v finale pokala državnih prvakov, poroča spletna stran Dela.

Krivokapič, ki se je rodil, umrl in tudi začel kariero v Senti, je na Kodeljevem preživel devet let. V Ljubljano se je preselil iz Partizana, pozneje pa igral še v Nemčiji in Španiji. "Bombarder" je leta leta 1976 z reprezentanco osvojil peto mesto na olimpijskih igrah v Montrealu, leta 1982 pa na svetovnem prvenstvu srebrno kolajno.