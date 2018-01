Spored in rezultati drugega dela EP

Spored drugega dela evropskega prvenstva

V Zagrebu in Varaždinu poteka drugi del EP. 12 reprezentanc, ki so napredovale, se meri v dveh skupinah. Najboljši dve izbrani vrsti iz vsake skupine si bosta priigrali polfinale, tretjeuvrščeni pa se bosta med seboj udarili za peto mesto. Slovenska reprezentanca se bo v Varaždinu pomerila z Danci, Španci in Čehi. Reprezentance so v drugi del prenesle točke, osvojene na medsebojnih tekmah. Slovenija je napredovala z eno, četverica v naši skupini z dvema, le Makedonci imajo tri.