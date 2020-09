Slovenci bodo SP v Aleksandriji začeli proti Južni Koreji

Uvodna tekma izbrance selektorja Ljubomira Vranješa čaka drugi dan prvenstva, v četrtek, 14. januarja. Rusi, ki na prvenstvo prihajajo s posebnim povabilom, jim bodo nasproti stali po dnevu premora, v soboto, 16. januarja, obračun z Belorusi pa bo na sporedu v ponedeljek, 18. januarja, so zapisali pri RZS.

Kaj pravi zgodovina?

Slovenija se z večino uvodnih tekmecev dobro pozna, izjema je le Južna Koreja, s katero je v zgodovini odigrala tri tekme. Zadnji obračun sega v leto 2013. Na svetovnem prvenstvu v Španiji je bila Slovenija boljša s 34:27, uspešnejša je bila tudi na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004 (26:23).



Rusija je medtem edini izmed treh uvodnih tekmecev, proti kateremu je imela slovenska vrsta v preteklosti negativen niz. Na dozdajšnjih 12 tekmah je namreč dosegla štiri zmage, osemkrat pa so bili boljši Rusi. A vse vendarle ni tako črno. Slovenski rokometaši so namreč dobili zadnje tri medsebojne obračune, vključno s tistima na svetovnih prvenstvih v Španiji (28:27) in Parizu (32:26).

Belorusi bodo tretji skupinski tekmec Slovencev. Foto: Urban Urbanc/Sportida



Zadnji tekmec v prvem delu bo Belorusija, proti kateri so slovenski fantje izmed naštete trojice odigrali tudi zadnjo tekmo. Aprila 2018 so bili ti na dveh zaporednih pripravljalnih tekmah v Trbovljah in Laškem boljši s 34:29 in 27:23. Beloruska in slovenska reprezentanca sta sicer do danes odigrali 13 tekem, osemkrat so se zmage razveselili slovenski rokometaši, enkrat pa sta se ekipi razšli z neodločenim rezultatom.