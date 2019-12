Slovenske rokometašice za konec SP proti Kongu #prenos

Slovenske rokometašice so v nedeljo doživele četrti poraz na mundialu. Po sijajnem uvodu v zaključni turnir in zmagi nad Nizozemkami ter nato še Kubankami v četrtem krogu skupinskega dela so morale danes priznati premoč Brazilkam, pred tem pa so izgubile proti Norvežankam, Angolkam in Srbkinjam.

Tekma za 19. mesto, ponedeljek, 8. december: 7.00 Slovenija : Kongo

