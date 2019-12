Brazilke zasenčile Slovenke v vseh prvinah

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je izgubila tekmo z Brazilijo z 19:32 (9:18) in se bo v ponedeljek ob 7. uri pomerila s poraženko današnjega dvoboja med Kongom in Senegalom za končno 19. mesto na svetovnem prvenstvu na Japonskem. Slovenke bodo dosegle doslej najslabšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih.

Slovenske rokometašice so doživele četrti poraz na letošnjem svetovnem prvenstvu na Japonskem. Po sijajnem uvodu v zaključni turnir in zmagi nad Nizozemkami ter nato še Kubankami v četrtem krogu skupinskega dela so morale danes priznati premoč Brazilkam, pred tem pa so izgubile proti Norvežankam, Angolkam in Srbkinjam.

Po današnjem porazu proti Brazilkam na tekmi za razvrstitev od 17. do 20. mesta se bodo v ponedeljek pomerile za končno 19. mesto s poraženko današnjega drugega dvoboja med Kongom in Senegalom, ki se bo v Kumamotu začel ob 10. uri.

Že pred ponedeljkovo tekmo je jasno, da bodo Slovenke na Japonskem dosegle doslej najslabšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 so osvojile končno 18. mesto. Najboljše so bile na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 pa 14. mesto.

Slovenija se ni mogla kosati z Brazilijo

Ana Gros se v prvem polčasu sploh ni uvrstila na seznam strelk. Foto: Urban Urbanc/Sportida Slovenija je bila na današnji tekmi proti Braziliji povsem nemočna. Pred začetkom svetovnega prvenstva jo je na pripravljalnem turnirju v Tokiu resda premagala s 33:29, na današnjem obračunu v Kumamotu pa se z njo ni mogla kosati.

Brazilke, svetovne prvakinje iz Srbije 2013, so izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja zasenčile v vseh rokometnih prvinah. Od prve do zadnje minute so bile za korak pred Slovenkami, sijajno so igrale predvsem v prvem polčasu, ko so povsem zaprle prvo slovensko zvezdnico Ano Gros. Ostrostrelka francoskega Bresta se v prvem polčasu sploh ni vpisala med strelke, vseh svojih pet golov je dosegla v drugem polčasu.

Stankova ena redkih svetlih točk

Tjaša Stanko je v prvem polčasu dosegel skoraj polovico slovenskih golov. Foto: Grega Valančič/Sportida Tjaša Stanko, s 45 goli najboljša strelka v skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva (dva gola manj je dosegla Eun Ryu iz Južne Koreje, Slovita Romunka Cristina Neagu pa pet zadetkov manj), je bila ena redkih svetlih točk v slovenski ekipi, v prvem polčasu je Mariborčanka dosegla štiri od skupno devetih slovenskih golov.

Bregarjeve izbranke so že na polčasu zaostajale za devet golov (9:18), njihova agonija se je nadaljevala tudi v drugi polovici tekme. Na koncu so visoko izgubile za trinajst golov (19:32).

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najučinkovitejša Ana Gros s petimi goli, Tjaša Stanko je prispevala štiri.

Slovenija : Brazilija 19:32 (9:18) Dvorana Prefectural Gymnasium, gledalcev 1100, sodnika: Seok in Bon-Ok (oba Južna Koreja). Slovenija: Zec, Vojnović, Pandžić, Strnad, Gros 5, Žabjek, Stanko 4, Abina 2, Barič 1, Ferfolja, Ljepoja 1, Zulić 3, Pišek 1, Vučko 1, Svetik, Beganović 1.

Brazilija: Moreschi, De Paula, Martinez, T. Araujo 6, Rodrigues, Arenhart, Amorim 5, L. Araujo 6, De Castro 3 (1), Vieira 1, Menin, Bitolo 2, Anastacio 1, Matieli 3, Costa 4, Bolzan 1. Sedemmetrovke: Slovenija 1 (0), Brazilija 2 (1).

Izključitve: Slovenija 8, Brazilija 2 minuti. Rdeči karton: /.

Tekmi za razvrstitev od 17. do 21. mesta



Nedelja, 7. december:

Slovenija : Brazilija 19:32 (9:18)



10.00 Senegal - Kongo

