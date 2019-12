Polom Francozinj, Slovenke po bolečem porazu proti Srbiji: Borile smo se do zadnjega atoma moči.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v petem krogu svetovnega prvenstva v Kumamotu izgubila proti Srbiji s 27:29 (11:12) in zamudila priložnost, da se uvrsti v drugi del tekmovanja. Po zmagi Angole nad Kubo s 40:30 (20:16) je Slovenija osvojila peto mesto v skupini A in se bo v nadaljevanju svetovnega prvenstva na Japonskem pomerila za razvrstitev od 17. do 20. mesta. V nedeljo jo čaka obračun z Brazilijo, petouvrščeno reprezentanco iz skupine B.

V slovenski izbrani vrsti sta bili najbolj učinkoviti Ana Gros z 10 zadetki in Tjaša Stanko z osmimi. Prva je dosegla deset, druga pa osem golov.

Grosova je bila po tekmi zelo razočarana. "V rokah smo imeli vse karte. Tekmo smo dobro začeli, nato nekoliko padli, a se spet vrnili. V igri je bilo preveč nihanj, to je glavni krivec za poraz. Borile smo se do zadnjega atoma moči. Morda nam je zmanjkalo tudi nekaj športne sreče. Smo razočarani, a takšen je šport. Iz tega se moramo nekaj naučiti in iti naprej."

Pri Srbkinjah je bila strelsko najbolj razpoložena dolgoletna klubska soigralka Grosove pri Metzu in zdaj pri Brestu Slađana Pop-Lazić, ki je osemkrat ukanila slovensko vratarko.

Selektor: Tekmo je odločila ena žoga



Tudi selektor Uroš Bregar ni skrival razočaranja nad porazom. "Na žalost smo tekmo v končnici izgubili, kar je škoda, saj smo začeli res dobro. Srbiji se je uspelo vrniti v igro.



V drugem delu prvega polčasa smo imeli nekaj težav z obrambno postavitvijo tekmic 5-1, a smo se uspeli prilagoditi in ta del igre končati z minimalnim zaostankom. Drugi polčas je Srbija začela udarno, močno.



Spremenil sem taktiko in s sedmimi igralkami v napadu smo znova ujeli korak. Žalosti me, da pri 23:20 nismo izkoristili nasprotnega napada. Lahko rečem, da je tekmo odločila ena žoga. "Vesel sem, da so dekleta v prvem delu svetovnega prvenstva prikazala pravo borbo na vseh tekmah, z izjemo tiste proti Angoli. Po porazu smo res razočarani, a naša naloga je, da tekmovanje do konca odigramo na najvišji možni ravni," je po koncu tekme dejal Bregar. Foto: Sportida



Za nas je proti Srbiji štela le zmaga, s katero bi se v nadaljnje tekmovanje prebili kot drugi v skupini A, sedaj pa se lahko zgodi, da bomo le peti.



Vesel sem, da so dekleta v prvem delu svetovnega prvenstva prikazala pravo borbo na vseh tekmah, z izjemo tiste proti Angoli. Po porazu smo res razočarani, a naša naloga je, da tekmovanje do konca odigramo na najvišji možni ravni."

Slovenija je na letošnjem svetovnem prvenstvu v skupinskem delu dosegla dve zmagi in doživela tri poraze. V Kumamotu je premagala Nizozemsko z 32:26 in Kubo z 39:26, izgubila pa proti Norveški z 20:36, Angoli s 24:33 in Srbiji s 27:29.

Nizozemska je po zmagi nad Norveško s 30:28 (14:18) osvojila prvo mesto v skupini A. V tej skupini je nastopila tudi Slovenija in po današnjem porazu proti Srbiji s 27:29 (11:12) osvojila končno peto mesto v skupini in se bo v nadaljevanju SP pomerila za razvrstitev od 17. do 20. mesta. V nedeljo jo čaka obračun z Brazilijo, petouvrščeno reprezentanco iz skupine B.

Slovenke bodo v primeru nedeljske zmage nad Brazilkami - z njimi so se že pomerile na pripravljalnem turnirju v Tokiu pred začetkom SP in zmagale s 33:29 - v ponedeljek igrale za končno 17., v primeru poraza pa za 19. mesto. V skupini C je peto mesto osvojil Senegal, v skupini D pa Kongo.

Slovenske rokometašice so pred letošnjim zaključnem turnirju v deželi vzhajajočega sonca petkrat nastopile na svetovnih prvenstvih. Najboljšo uvrstitev so dosegle na Hrvaškem 2003, kjer so zasedle osmo mesto. V Italiji 2001 so osvojile deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., v svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

Evropske in svetovne prvakinje zgolj za 13. mesto

Francoske rokometašice so pred prihodom na letošnje svetovno prvenstvo na Japonskem osvojile naslov svetovnih prvakinj v Nemčiji 2017 in evropskih prvakinj na domačih tleh 2018, po današnjem porazu v petem krogu skupine B z Dankami z 18:20 (7:9) pa se bodo v deželi vzhajajočega sonca borile zgolj za 13. mesto.

Iz skupine A so v drugi del napredovale Nizozemska, Norveška in Srbija, iz skupine B Južna Koreja, Nemčija in Danska, iz skupine C Španija, Črna gora in Romunija, iz skupine D pa Rusija, Švedska in Japonska.

V glavni del so se uvrstile najboljše tri reprezentance iz vsake skupine. Preostale ekipe se bodo pomerile za mesta od 13. do 24. Slovenska skupina A se bo v nadaljevanju križala s skupino B, skupina C pa s skupino D. V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupin glavnega dela.

