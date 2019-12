Prostora za napake ni več: Slovenke po nujno zmago #prenos

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke so po presenečenju v uvodnem krogu proti Nizozemski doživele dva zaporedna poraza. Predvsem boleč je bil tisti, ki so ga doživele v torek proti Angolkam, enim izmed najresnejših tekmic za uvrstitev na prva tri mesta, ki vodijo v drugi del prvenstva in s tem v boje za najvišja mesta tega mundiala.

Kljub temu možnosti izbrank Uroša Bregarja niso izginile, a bo pot do napredovanja nekoliko bolj zahtevna, saj bosta zmagi na preostalih tekmah najbrž nujni. Najprej jih čaka obračun s Kubo, ki je trenutno najskromnejša reprezentanca skupine A. Na dozdajšnjih tekmah je vpisala tri zanesljive poraze, tekmicam pa je morala priznati premoč v povprečju za 26 golov.

"Če želimo priti v drugi del svetovnega prvenstva, potem moramo obračun s Kubankami dobiti. Seveda bo potem treba zmago iskati tudi proti Srbiji. Priprave na Kubo so v polnem teku. Po četrtkovi tekmi bomo svoje misli povsem usmerili še v obračun s Srbijo," je pred tekmo s Kubo dejal slovenski selektor Uroš Bregar.

V glavni del se uvrstijo najboljše tri reprezentance iz vsake skupine. Preostale ekipe se bodo pomerile za mesta od 13. do 24. Slovenska skupina A se bo v nadaljevanju križala s skupino B, skupina C pa s skupino D. V polfinale se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupin glavnega dela.

