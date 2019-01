Hrvaška po zmagi nad Španijo v drugi del s polnim izkupičkom

V zadnjem krogu prvega dela svetovnega prvenstva v rokometu so postali znani zadnji potniki v nadaljevanje prvenstva. Z najboljšo popotnico v skupini A so se v nadaljevalne boje uvrstili Francozi, ki so v končnici prišli do zmage nad Rusijo. S popolnim izkupičkom se v drugi del podajajo Hrvaška in Danska, enak dosežek je v skupini D uspel še Švedom.

Četrtek na svetovnem prvenstvu je prinesel zadnje odločitve v prvem delu. Prvo mesto v skupini A je osvojila Francija, ki je po zaostanku proti Rusiji, znova v končnici srečanja prišla do zmage s 23:22.

Prvič na prvenstvu je za francosko reprezentanco zaigral Nikola Karabatić, ki je v ekipi zamenjal Cédrica Sorhainda. Francozi tako v nadaljevanje prvenstva nesejo 3 točke, prav toliko kot Nemčija, ki je v zadnjem krogu odpihnila Srbijo (31:23), a to je zadostovalo za končno drugo mesto. Tretje mesto, ki še vodi v drugi krog, je po zmagi nad Korejo pripadlo Brazilcem.

Hrvati brez poraza, Islandci izločili Makedonce

Izjemno zanimivo je bilo tudi v skupini B, kjer sta najprej za tretje mesto obračunali Islandija in Makedonija. Zmage in napredovanja so se na koncu veselili Islandci, Makedonija pa bo prvenstvo nadaljevala v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta.

Zvečer je sledila še poslastica za prvo mesto med Hrvaško in Španijo. Razen izenačenega začetka, so bili ves čas v vodstvu Hrvati, ki so v prvem polčasu vodili tudi s petimi goli razlike, prednost pa se ni stopila tudi v drugem polčasu. Španci so se sicer nekajkrat približali na dva gola zaostanka, a je Hrvaška ves čas nadzorovala potek tekme. Na koncu so bili varovanci Lina Červarja boljši s 23:19 v drugi del pa bodo prenesli štiri točke, medtem ko bodo Španci drugi del prvenstva začeli z dvema točkama.

Španci niso našli odgovora na igro razigranih Hrvatov. Foto: Reuters

Danci in Švedi brezhibni, presenečenje Egipčanov

V skupini C je prvo mesto in popoln izkupiček po zmagi na skandinavskem derbiju pripadlo gostiteljici Danski, ki je s 30:26 ugnala Norveško. Danska bo drugi del začela s štirimi točkami, Norveška z dvema manj. Tretje mesto je z zmago proti Avstriji pripadlo Tuniziji, ki bo drugi del začela brez točk. Prvi del je brez zmage in s peto ničlo končal nekdanji slovenski selektor Boris Denič, ki je s Savdsko Arabijo tokrat klonil proti Čilu.

Razburljivo je bilo tudi v skupini D, kjer je Švedska po tesni zmagi nad Katarjem, zdaj ugnala še Madžarsko (33:30) in bo po petih zmagah drugi del začela s štirimi točkami. Madžari bodo po dveh zmagah, prav toliko remijih in današnjem porazu v nadaljevanje prenesli točko. Za največje presenečenje prvega dela so najverjetneje poskrbeli Egipčani, ki so v borbi za tretje mesto prehiteli tako Argentino kot Katar.

Boris Denič se bo v nadaljevanju prvenstva s Savdsko Arabijo boril v razvrstitvi od 21. do 24. mesta. Foto: Sportida

V soboto začetek drugega dela

V petek na svetovnem prvenstvu sledi dan počitka, v soboto pa sledi začetek drugega dela. V skupini I bodo v Kölnu nastopile Hrvaška, Nemčija, Francija, Španija, Islandija in Brazilija. Najboljši izhodiščni položaj ima Hrvaška s štirimi točkami, Nemčija in Francija sta pri treh točkah. V skupini II pa se bodo v Herningu med seboj udarile Danska, Švedska, Norveška, Madžarska, Egipt in Tunizija. Najbolje kaže Dancem in Švedom s po štirimi točkami.

Preostale reprezentance, ki se jim ni uspelo kvalificirati med najboljše reprezentance v prvem delu, se bodo pomerile za razvrstitev od 13. do 24. mesta.

Sistem tekmovanja Na prvenstvu nastopa 24 reprezentanc, ki so razdeljene v skupine po štiri. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, križata pa se skupini A in B ter C in D. Druge ekipe bodo svoje nastope nadaljevale v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta. Točke iz prvega dela se prenesejo v nadaljevanje, najboljših 12 reprezentanc pa bo razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme glavne skupine I bo gostila slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa bodo v Herningu. V polfinale se uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.

