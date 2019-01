Vrača se Karabatić, Denič pred novo visoko oviro

Po napovedih naj bi se francoski rokometaš Nikola Karabatić na igrišča vrnil šele februarja, zato naj bi tudi izpustil letošnje svetovno prvenstvo. Danes je odjeknila novica, da bo Karabatić, kljub slabim napovedim, lahko pomagal svoji reprezentanci. Zvezdnik PSG-ja naj bi se reprezentanci pridružil danes popoldne, na tekmi proti Srbiji pa še ne bo zaigral. Da se vrača v reprezentanco, je francoski rokometaš oznanil tudi na družbenih omrežjih.

Tellement heureux et fier de rejoindre le groupe en tant que 18ème et participer à l aventure 💪🇫🇷🤾🏼‍♂️ #BleuEtFier #heretocreate #GERDEN2019 @FRAHandball pic.twitter.com/Wv0N2z9gHL

"Nikola je po poškodbi treniral s svojim klubom, po pogovoru z njegovimi nadrejenimi in z njim samim pa sem se odločil, da ga pridružim reprezentanci. Ni potrebno poudarjati, kaj nam on pomeni, vseeno pa se ne smemo zaletavati, šele treningi z nami bodo pokazali, v kakšnem stanju je," je povedal selektor francoske reprezentance, Didier Dinart.

Sistem tekmovanja

Na prvenstvu bo nastopilo 24 reprezentanc, ki so razdeljene v skupine po štiri. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, križata pa se skupini A in B ter C in D, druge ekipe pa bodo svoje nastope nadaljevale v takoimenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta.

Točke iz prvega dela se prenesejo v nadaljevanje, najboljših 12 reprezentanc pa bo razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme glavne skupine I bo gostila slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa bodo v Herningu. V polfinale se uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.