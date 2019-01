Nekdanji slovenski selektor poražen, Hrvaški obračun z Islandijo

Svetovno prvenstvo v rokometu, ki ga bosta do 27. januarja gostili Nemčija in Danska, se je začelo po pričakovanjih. Gostiteljici Nemčija in Danska sta se uvodni razveselili lahkih zmag. V petek so bile na sporedu še preostale tekme prvega kroga, med drugim so se zmage nad Brazilijo veselili svetovni prvaki Francozi, Islandija je morala priznati premoč Hrvaški, Boris Denič je s Savdsko Arabijo visoko izgubil z Avstrijo. Rusija in Srbija sta se razšli brez zmagovalca (30:30), z remijem se je končal tudi obračun Argentine in Madžarske.

Letošnje prvenstvo poteka brez slovenskih rokometašev, ki so pred dvema letoma navdušili v Franciji in po neverjetnem preobratu v dvoboju s Hrvaško osvojili bronasto kolajno. Načrte je Sloveniji prekrižala Madžarska, ki je na lanskih kvalifikacijskih dvobojih slavila s skupnim izidom 51:50.

Slovenske barve na Danskem in v Nemčiji tako zastopata sodnika Bojan Lah in David Sok, na klopi Savdske Arabije pa je nekdanji slovenski selektor Boris Denič. Naslov najboljših s prejšnjega svetovnega prvenstva branijo Francozi, ki so slavili na zadnjih dveh mundialih v Katarju 2015 in v Franciji 2017.

Nastop združenih Korej

Prvi dan prvenstva so Nemci so brez težav ugnali reprezentanco obeh Korej (30:19), Danci pa so se znesli nad Čilom (39:16). Za ekipo Koreje nastopata združeni ekipi Severne in Južne Koreje, kar je izrednega pomena tudi za politiko obeh držav.

Sistem tekmovanja Na prvenstvu bo nastopilo 24 reprezentanc, ki so razdeljene v skupine po štiri. Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, križata pa se skupini A in B ter C in D, druge ekipe pa bodo svoje nastope nadaljevale v takoimenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 24. mesta. Točke iz prvega dela se prenesejo v nadaljevanje, najboljših 12 reprezentanc pa bo razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme glavne skupine I bo gostila slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa bodo v Herningu. V polfinale se uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.

Skupina A:

Lestvica skupine A:

Skupina B:

Lestvica skupine B:

Skupina C:

Lestvica skupine C:

Skupina D:

Lestvica skupine D: