Brez slovenskega razvajanja, a še vedno spektakel

Danes se bo v Nemčiji in na Danskem začelo 26. svetovno prvenstvo. Na turnirju prvič po letu 2011 oziroma dveh zaporednih prvenstvih ne bo Slovenije, ki se ji je zataknilo na junijskih kvalifikacijah proti Madžarski. Kaj o tem in o morebitnih favoritih prvenstva ter mogočih presenečenjih na prvenstvu pravijo nekateri pomembni igralci iz reprezentančne preteklosti, Roman Pungartnik, Boštjan Ficko in Branko Bedeković?

Slovenska reprezentanca je letos prvič po petih letih ostala brez nastopa na velikem tekmovanju. Slovenski rokometaši so pred dvema letoma navdušili v Franciji in po neverjetnem preobratu v dvoboju s Hrvaško osvojili bronasto kolajno, tokrat pa jim je načrte prekrižala Madžarska. Slovenci so nastopili na osmih svetovnih prvenstvih, poleg brona so bili leta 2013 četrti, na prvem nastopu na tem velikem tekmovanju pa so leta 1995 osvojili 18. mesto.

To, da Slovencev ne bo na svetovnem prvenstvu, zagotovo vpliva tudi na zanimivost prvenstva za Slovence. S tem se strinjajo tudi nekdanji slovenski rokometni asi. "Ker Slovenije ne bo na prvenstvu, je to zame povsem druga zgodba. Če bi Slovenci nastopili, bi verjetno turnir spremljal iz prve vrste. Je pa res, da bo mundial letos v Nemčiji in na Danskem, zato so tudi termini tekem ob primernih urah. Pred štirimi leti, ko je bilo prvenstvo v Katarju, je bilo povsem drugače," o spremljanju svetovnega prvenstva pravi Roman Pungartnik, ki je za Slovenijo zabil kar 573 golov na 165 tekmah.

Boris Denić bo na svetovnem prvenstvu vodil Savdsko Arabijo. Foto: Sportida

Podobno razmišlja tudi Boštjan Ficko, ki je za slovensko izbrano vrsto vknjižil 97 nastopov. "Glede na to, da smo kar malo razvajeni, ker je naša reprezentanca na svetovnih prvenstvih več ali manj stalno igrala, bomo tokrat, ko je ni zraven, zagotovo tudi nekdanji rokometaši prvenstvo spremljali iz drugega zornega kota in pa predvsem manj. Jaz v rokometu še delujem in ga bom zato seveda spremljal, priznam pa, da bi ga spremljal veliko bolj podrobno, če bi tekmovala tudi Slovenija. Veliko več bi prebral o reprezentancah, igralcih, pripravah, kdo je poškodovan, kakšne zasedbe so … Zagotovo pa bom spremljal dogajanje," pravi Ficko, ki bo z zanimanjem pogledal tudi tekme Borisa Denića, ki bo vodil Savdsko Arabijo.

"Kar nekaj zanimivih stvari je. Boštjan Ficko je za Slovenijo zadel 91-krat. Foto: Vid Ponikvar Kar pa zadeva igro, novosti v taktiki in podobnem, se bo videlo med prvenstvom, vsekakor naš šport potrebuje spremembe. Nekaj bo treba narediti, da postane malo bolj dorečen, zanimiv je že zdaj. Ni pa tega lahko narediti," je prepričan strelec 91 golov v dresu s slovenskim grbom.

Odsotnost slovenske izbrane vrste od spremljanja ni odvrnila nekdanjega slovenskega reprezentanta Branka Bedekovića. "Vsekakor bom prvenstvo spremljal, zelo me namreč zanima stanje teh reprezentanc, ki že leta dominirajo, to so Francija, Španija, Nemčija, verjetno tokrat tudi Danska, ki bi lahko izkoristila domač teren … Zagotovo bo zanimivo," je prepričan Bedeković.

Jedro najboljših reprezentanc že nekaj let enako

Nikola Karabatić bo manjkal zaradi poškodbe. Foto: Reuters Na dosedanjih svetovnih prvenstvih je bila najbolj uspešna Francija, ki je osvojila kar šest odličij najbolj žlahtnega leska. Francozi so slavili na Islandiji 1995, v Franciji 2001 in 2017, na Hrvaškem 2009, na Švedskem 2011 in v Katarju 2015. Kljub poškodbam tudi letos spadajo v ožji krog favoritov. "V ožji krog favoritov zagotovo spadata oba domačina, pozabiti ne smemo niti na Francijo, čeprav morda ni v tolikšni vlogi favorita glede na to, da sta poškodovani dve vodji ekipe. Odsoten bo Nikola Karabatić, težave ima tudi vratar Thierry Omeyer. A vseeno kakovost Francozov ni bila nikoli pod vprašajem. Zagotovo je treba računati tudi na Špance, saj so vedno v ožjem krogu favoritov, gre za evropsko velesilo," je o favoritih prvenstva prepričan Pungartnik.

V ožji krog favoritov tudi po besedah Ficka spadajo "klasične" reprezentance. "Hrvati lahko naredijo kakšno presenečenje, čeprav v zadnjem času niso čisto v vrhu, pa kakšna skandinavska reprezentanca lahko vedno preseneti. Madžari, ki so nas izločili, znajo kaj narediti. Zanje bomo malo držali pesti, da vidimo, kam bi lahko posegli tudi sami," je v smehu dejal Ficko.

Da je jedro najboljših že nekaj let isto in bo tako ostalo tudi letos, je prepričan tudi Bedeković. "Zagotovo bo kakšna reprezentanca pripravila tudi presenečenje. Vprašanje pa je, ali lahko Francija ponovi predstave z zadnjih dveh prvenstev. Vse je mogoče," meni nekdanji rokometaš, ki je s Slovenijo nastopil tudi na olimpijskih igrah leta 2000.

Evropska nadvlada

Tako kot na vsakem velikem tekmovanju do zdaj se tudi letos zagotovo obetajo marsikatera presenečenja. "Morda lahko presneti katera izmed skandinavskih držav glede na to, da bo prvenstvo tudi na Danskem in bo podpora navijačev zagotovo ogromna. Zato je treba računati na Švede, tudi Norvežani so lahko v ožjem krogu najboljših," je prepričan Pungartnik, ki pa ne verjame, da lahko preseneti katera izmed balkanskih držav.

Roman Pungartnik je s Slovenijo osvojil srebrno medaljo na evropskem prvenstvu leta 2004. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Hrvaška po dolgem času ne velja za favorita, ima povsem spremenjeno postavo v primerjavi s prejšnjimi prvenstvi, zato mislim, da letos ne bodo v ospredju. Enako velja tudi za Srbe, ki bodo lahko veseli že preboja iz skupine. Morda se bo kakšno presenečenje zgodilo v prvem krogu, ko reprezentance nastopajo v skupinah, v nadaljevanju pa bodo zagotovo v ospredju evropske države, ki krojijo vrh že nekaj let," je prepričan nekdanji igralec Kiela, ki je s Slovenijo osvojil srebrno medaljo na evropskem prvenstvu leta 2004.

Branko Bedeković nima favorita. Foto: Urban Urbanc/Sportida O suverenosti evropskih reprezentanc je prepričan tudi Bedeković. "Težko verjamem, da bi štrene mešala kakšna neevropska reprezentanca. Mogoče bo kakšno presenečenje do polfinala, potem pa ne. Favorita nimam, glede na pretekla prvenstva pa se bi lahko pojavilo kakšno novo ime," pravi Celjan.

Da je presenečenje vedno mogoče, pa meni Ficko. "Vedno je bilo zanimivo pogledati Korejce, čeprav zdaj nimajo več takšnih igralcev, kot so jih imeli nekoč, ko smo igrali mi. Takrat so imeli Juna, ki je bil neko obdobje celo najboljši strelec Bundeslige. Mogoče se bo tam kaj pokazalo, ne poznam pa teh bolj eksotičnih področij tako dobro, da bi si upal napovedati. Afrika? Tunizija je vedno bila njihov najmočnejši predstavnik in še vedno je, bili so še Alžirci, pri katerih se je kazal francoski vpliv, Egipt je bil včasih močnejši, imeli so igralce, ki so po evropskih ligah puščali pečat, zdaj je vprašanje, kakšno generacijo imajo. V zadnjih letih se je težišče premaknilo na Bližnji vzhod, predvsem Katar. Ti trendi se menjajo, razen Tunizije se mi zdi, da drugi nimajo strašne tradicije in sistematike, lahko pa se motim. Zanimivo bi bilo, če bi se Evropi pridružila še kakšna celina. To bi bilo dobro za šport," je prepričan Ficko.