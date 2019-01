Danci in Nemci želijo unovčiti prednost domačega terena

Nemčija in Danska bosta med 10. in 27. januarjem gostili 26. svetovno prvenstvo v moškem rokometu. Letošnji mundial bo potekal v Koebenhavnu, Herningu, Berlinu, Kölnu, Münchnu in Hamburgu, naslov svetovnih prvakov pa branijo francoski rokometaši.

Slovenija, ki je pred dvema letoma navdušila v Franciji in po neverjetnem preobratu v dvoboju s Hrvaško osvojila bronasto kolajno, ne bo nastopila na letošnjem zaključnem turnirju. Načrte ji je prekrižala Madžarska, ki je na lanskih kvalifikacijskih dvobojih slavila s skupnim izidom 51:50.

Slovenske barve bosta na Danskem in v Nemčiji tako zastopala sodnika Bojan Lah in David Sok, na klopi Savdske Arabije pa je nekdanji slovenski selektor Boris Denić. Slovenija je pod njegovim vodstvom osvojila četrto mesto na SP v Španiji 2013.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih je bila najbolj uspešna Francija, ki je osvojila kar šest odličij najbolj žlahtnega leska. "Les Bleus" so slavili na Islandiji 1995, v Franciji 2001 in 2017, na Hrvaškem 2009, na Švedskem 2011 in v Katarju 2015.

Na večni lestvici najbolj uspešnih držav sta na drugem mestu Švedska in Romunija s po štirimi naslovi, trikrat je slavila Nemčija, po dvakrat Rusija in Španija, po enkrat pa Hrvaška ter zdaj tri že nekdanje skupne države - Češkoslovaška, Sovjetska zveza in Jugoslavija.

Krog favoritov je izjemno širok

Krog favoritov za najvišja mesta na letošnjem turnirju je izjemno širok. Francija, ki je slavila na zadnjih dveh mundialih v Katarju 2015 in Franciji 2017, bo težko tretjič zaporedoma osvojila odličje najbolj žlahtnega leska, saj je svoj nastop zaradi poškodbe odpovedal prvi zvezdnik Nikola Karabatić.

V krog najbolj ambicioznih zagotovo sodijo Nemci in Danci, ki bodo skušali izkoristiti prednost domačega igrišča. Nemci so na velikih tekmovanjih nazadnje "eksplodirali" leta 2016, ko so slavili na evropskem prvenstvu na Poljskem, tega leta pa so Danci osvojili naslov olimpijskih prvakov v Rio de Janeiru.

Po najvišjih mestih lahko posežejo tudi Španci, ki so slavili na lanskem evropskem prvenstvu na Hrvaškem, kolajnam pa so skoraj vedno zelo blizu tudi Švedi, Norvežani in Hrvati.

Na letošnjem sklepnem turnirju bodo v skupini A v Berlinu nastopile Francija, Rusija, Nemčija, Srbija, Brazilija ter Južna in Severna Koreja, v skupini B v Münchnu Španija, Hrvaška, Makedonija, Islandija, Bahrajn in Japonska, v skupini C v Herningu Danska, Norveška, Avstrija, Tunizija, Čile in Saudska Arabija ter v skupini D v Koebenhavnu pa Švedska, Madžarska, Katar, Argentina, Egipt in Angola.

Tri najboljše reprezentance iz skupine v glavni del tekmovanja

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh štirih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, križata pa se skupini A in B ter C in D, druge ekipe pa bodo svoje nastope nadaljevale v takoimenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 13. do 16., 17. do 20. ter 21. do 24. mesta.

Tekme glavne skupine I bo gostila slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa bodo v Herningu. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.