Slovenski rokometaši še drugič proti svetovnim prvakom

Čeprav Slovencev na SP ne bo, so te dni aktivni. V soboto so odigrali prvo prijateljsko tekmo s svetovnimi prvaki Francozi. Prvi obračun v Rouenu so zanesljivo dobili gostitelji, ki so zmagali s 34:25. Galski petelini so si lepo prednost sedmih zadetkov priigrali že do polčasa, v nadaljevanju nadzirali potek srečanja in slavili za devet.

"Lahko bi iskal opravičilo v virozi, ki je udarila pol ekipe, a vseeno mislim, da lahko igramo bolje, kot smo prikazali na prvi tekmi v Rouenu," je po prvi tekmi povedal slovenski selektor Veselin Vujović. Zaradi zdravstvenih težav je v Sloveniji ostal Žiga Mlakar, na prvi tekmi pa so igrali vsi rokometaši, ki so dopotovali v Francijo.

Pripravljalni tekmi, Rouen Ponedeljek, 7. januar

19.00 Francija - Slovenija Sobota, 5. januar

Francija : Slovenija 34:25 (18:11)