Po petih letih znova januarska suša

10. januarja se bo na Danskem in v Nemčiji začelo 26. svetovno prvenstvo v rokometu, kjer pa Slovenci zaradi neuspeha na kvalifikacijskih tekmah ne bodo mogli braniti bronastega odličja. Kljub odsotnosti na svetovnem prvenstvu so Slovenci izkoristili ponudbo francoske reprezentance, s katero bodo 5. in 7. januarja odigrali dve srečanji v Rouenu v Franciji.

"Letošnji januar bo nekoliko neznačilen za našo reprezentanco, saj ne bomo nastopili na velikem tekmovanju. V prejšnjih letih smo v takšnem času objavljali seznam reprezentantov za nastop na evropskem ali svetovnem prvenstvu. Na žalost nas na svetovnem prvenstvu ne bo. Žal se take stvari dogajajo in upam, da se v prihodnosti ne bodo več. Z reprezentanco moramo ohranjati kontinuiteto dela in vsega, kar spada k resnim reprezentancam," meni slovenski selektor Veselin Vujović.

Na seznamu 18 rokometašev

Vujović je za dve tekmi s petkratnimi svetovnimi prvaki vpoklical 18 rokometašev. "Za 18 igralcev sem se odločil, ker nas čakata dve težki tekmi s Francijo. Upam, da bo vseh 18 lahko nastopilo na obeh tekmah. Nemška bundesliga tako kot vedno ravna po svojih zakonih, zato sem se odločil, da v reprezentanco ne bom vpoklical igralcev iz nemške lige, saj imajo klubske obveznosti do konca decembra," je svojo odločitev pojasnil Vujović.

Seznam za tekmi s Francijo: Vratarja: Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško) in Urh Kastelic (Zagreb).



Krilni igralci: Darko Cingesar (PAUC Aix-en-Provence), Blaž Janc (Vive Kielce), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Mario Šoštarič (Pick Szeged).



Zunanji igralci: Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Jure Dolenec (Barcelona), Vid Kavtičnik (Montpellier), Januš Lapajne (Tatran Prešov), Borut Mačkovšek (Veszprem), Žiga Mlakar (Wisla Plock), Rok Ovniček (Celje Pivovarna Laško) in Aleksander Špende (Metalurg Skopje).



Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Igor Žabić (Wisla Plock).

Marko Bezjak bo izpustil januarsko reprezentančno akcijo. Foto: Sportida To reprezentančno akcijo bodo zato izpustili Marko Bezjak, Miha Zarabec in Urban Lesjak, ki bodo tako dobili dodaten odmor. "Vsi trije imajo v svojih klubih veliko odgovornosti in prav je, da dobijo nekoliko več počitka," je prepričan 57-letni rokometni strateg.

Preostali rokometaši klubske obveznosti končajo že prej. Na Vujovićevem seznamu v primerjavi s prejšnjimi reprezentančnimi akcijami ni večjih sprememb, vpoklicana sta dva novinca Aleksander Špende in Januš Lapajne.

"Na seznamu je 90 odstotkov standardnih rokometašev. Špende je v tej sezoni za Metalurg tako v ligi prvakov kot v ligi SEHA pokazal kakovost, zato verjamem, da se lahko vklopi v reprezentanco. Hkrati ima odličen strel. Lapajne je zelo atipičen zunanji igralec, saj je izredno močen v prodoru in metu," je svojo odločitev pojasnil Vujović.

Nekaj dilem je imel selektor tudi na položaju krilu, kjer je priložnost ponovno dobil Tilen Kodrin. Dodatni počitek bo slovenski selektor namenil tudi Gašperju Marguču, ki se je vrnil po poškodbi hrbta. "Dobro je imeti igralce, ki se morajo boriti za svoje mesto. Reprezentanca je velika stvar in mesto v njej si je treba izboriti," je prepričan Črnogorec.

Tekmovalni naboj na pravi ravni Slovenska reprezentanca je na zadnjem svetovnem prvenstvu osvojila bronasto kolajno. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Čeprav bosta tekmi s Francijo prijateljski in ne bosta odločali o ničemer, pa je Vujović prepričan, da tekmovalni naboj zato ne bo nič manjši. K temu bo zagotovo pripomoglo tudi vzdušje v Franciji, kjer je rokomet med najbolj priljubljenimi športi.

"Koliko let sem slovenski selektor? Ste me kdaj že videli igrati prijateljske tekme? Na vso moč se bomo potrudili, da premagamo Francoze, saj gre za eno najboljših ekip na svetu. Imeli smo še nekaj drugih ponudb za pripravljalne tekme, a je Francija prevladala. Tudi če igramo prijateljsko tekmo, so obračuni s Francijo vedno čvrsti, zato sproščen pristop zagotovo ne pride v poštev. Pričakujem, da bomo imeli pravi in resen pristop. Rokometaši na takšnih tekmah položijo izpit, saj če na takšnih tekmah dajo maksimum, za resne tekme sploh ni dvoma," meni trener Niša.

Prijateljski tekmi slovenske reprezentance: Sobota, 5. januarja, ob 17.00, Rouen:

Francija : Slovenija



Ponedeljek, 7. januarja, ob 19.00, Rouen:

Francija : Slovenija

Aprila nadaljevanje kvalifikacij

Slovenija bo naslednje reprezentančne tekme odigrala aprila, ko bo nadaljevala kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2020 in se dvakrat pomerila z Nizozemsko. Slovenci so v kvalifikacijah še brez poraza, do zdaj so dosegli zmagi nad Latvijo in Estonijo.