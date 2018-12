Slovenske rokometašice v prvem jakostnem bobnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski ženski rokometni reprezentanci je 13. mesto na letošnjem evropskem prvenstvu prineslo prvi jakostni boben in vsaj na papirju ugodnejšega tekmeca na sobotnem žrebu dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 30. novembrom in 15. decembrom prihodnje leto na Japonskem. Žreb se bo v Parizu začel ob 16.30.

Slovenija se je izognila najmočnejšim reprezentancam na stari celini. Francija, branilka naslova, in vse polfinalistke letošnjega zaključnega turnirja v Franciji (Rusija, Nizozemska in Romunija) so se neposredno prebile na SP, ki bo decembra prihodnje leto v deželi vzhajajočega sonca.

Poleg Slovenije bodo sobotni žreb v prvem jakostnem bobnu v sloviti pariški dvorani Bercy pričakale še Danska, Španija, Nemčija, Madžarska, Črna gora, Norveška, Srbija in Švedska, njene mogoče tekmice pa so Avstrija, Hrvaška, Češka, Poljska, Belorusija, Islandija, Makedonija, Švica in Slovaška.

Prve kvalifikacijske tekme bodo na sporedu med 31. majem in 2. junijem, povratne pa med 4. in 6. junijem prihodnje leto.

Slovenija je do zdaj petkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila na Hrvaškem leta 2003, ko je zasedla osmo mesto. V Italiji 2001 je osvojila deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14. mesto, na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.