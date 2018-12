Veselin Vujović navdušil z nenavadno zahtevo

Slovenski rokometni selektor Veselin Vujović je že v preteklosti med minutami odmora večkrat opozoril nase. Z izbranimi besedami vedno znova motivira svoje igralce in navdušuje širšo rokometno javnost. Tokrat je veliko prahu dvignil na tekmi lige SEHA med Vardarjem in Nišem, kamor se je kot trener preselil letos poleti, potem ko je zapustil Koper.

Železničar Niš se je v 11. krogu lige SEHA pod vodstvom Veselina Vujovića odlično zoperstavil favoriziranemu Vardarju, ki je na koncu po izjemo izenačenem zaključku tekme le slavil s 24:22. Pri zaostanku Niša z 12:16 je s svojim govorom med minuto odmora ponovno navdušil slovenski selektor, ki je od svojih igralcev zahteval, da v naslednjih šestih minutah dobijo dve izključitvi.

"Že na začetku akcije točno vidim, kaj bodo storili. V naslednjih šestih minutah zahtevam dve naši izključitvi! Če tega ne boste storili, boste videli, kaj bo sledilo," je bil do svojih igralcev neizprosen Vujović. Trenerjeva jeza je zalegla, rokometaši Niša so sicer le polovično upoštevali ukaz Vujovića, a so se v nadaljevanju z borbeno igro povem približali svojemu tekmecu. Minuto do konca so zaostajali le za zadetek, a na koncu vseeno izgubili.

Šov na evropskem prvenstvu

Slovenski selektor je s svojimi neverjetnimi minutami odmora že večkrat navdušil. Spomnimo, na začetku letošnjega leta je na evropskem prvenstvu na obračunu proti Španiji s svojimi besedami dvignil slovenske rokometaše, ki so nato zmagali. Na obračunu je imel med enim izmed odmorov črnogorski strateg poseben prijem za slovenskega krožnega igralca Blaža Blagotniška. "Če te Canellas (Joan Canellas, op. p.) preigra, bom ubil tebe in sebe. Takoj naju bom ubil. On je umrl že zdavnaj," je jezno zabrusil slovenski selektor.

To pa še zdaleč ni ni bila njegova edina nenavadna poteza. Na istem prvenstvu se je na tekmi proti Nemčiji, po spornih sodniških odločitvah kar sam postavil v gol in hotel sam braniti sedemmetrovko. Tekma se je takrat končala z izidom 25:25, Slovenija je prvenstvo končala na osmem mestu.

Preberite še: