Slovenci visoko izgubili s svetovnimi prvaki

Slovenski rokometaši na prihajajočem svetovnem prvenstvu na Danskem in v Nemčiji med 10. in 27. januarjem 2019 ne bodo branili bronastega odličja, ki so ga osvojili pred dvema letoma v Franciji, potem ko so po prvovrstnem preobratu na kolena položili Hrvate. Nastop na letošnjem sklepnem turnirju sta jim odnesla lanska junijska kvalifikacijska dvoboja z Madžari, ki so jih izbranci selektorja Veselina Vujovića izgubili s skupnim izidom 50:51.

Čeprav Slovencev na SP ne bo, so te dni aktivni. Odigrali bodo dve tekmi s svetovnimi prvaki Francozi. Prvi obračun v Rouenu so zanesljivo dobili gostitelji, ki so zmagali s 34:25.

Druga tekma sledi v ponedeljek.

Pripravljalni tekmi, Rouen Sobota, 5. januar

Francija : Slovenija 34:25 (18:11) Ponedeljek, 7. januar

19.00 Francija - Slovenija

Slovenski rokometaši se bodo po obračunih v Franciji znova zbrali v začetku aprila in se v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem 2020 dvakrat pomerili z Nizozemci, v prvi polovici junija pa jih čakata še obračuna z Estonci in Latvijci. Vujovićevi izbranci so na dosedanjih dveh kvalifikacijskih tekmah skupine 4 dvakrat zmagali, najprej so v Mariboru premagali Latvijce s 27:21, nato pa v Talinu še Estonce z 31:20.