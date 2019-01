Zaradi svetovnega prvenstva zakopali bojno sekiro

Potem ko je na lanskih olimpijskih igrah veliko prahu z nastopom dvignila združena ženska ekipa Severne in Južne Koreje, se bo podobno zgodilo tudi na letošnjem svetovnem rokometnem prvenstvu za moške. Združena ekipa Severne in Južne Koreje bo z 20 reprezentanti iz obeh držav odprla svetovno prvenstvo proti domačinom Nemcem.

Na svetovnem prvenstvu bo letos nastopilo 24 ekip, med njimi pa bo prvič tudi mešana ekipa Severnih in Južnih Korejcev. Ženska hokejska reprezentanca združenih Korej je na olimpijskih igrah ostala brez zmage, podobne napovedi pa se pripisuje moškim kolegom na rokometnem prvenstvu.

Korejska rokometna zveza je dobila posebno dovoljenje Mednarodne rokometne zveze, da lahko ekipa na prvenstvu nastopi z 20 igralci, od tega so štirje Severni Korejci, medtem ko bo v preostalih reprezentancah nastopilo 16 rokometašev.

Reprezentanca združenih Korej bo nastopila v skupini A, poleg Nemčije pa se bodo združeni Korejci pomerili še s Francijo, Rusijo in Srbijo. Neznana ekipa favoriziranim evropskim reprezentancam že pred prvenstvom povzroča nemalo težav. "Igrajo zelo hitro in so zelo disciplinirani. Zagotovo ne bo lahko," je prepričan nemški selektor Christian Prokop, ki mu je kar nekaj preglavic povzročil tudi podatek, da skoraj ne obstaja posnetek z igro Korejcev.

Nastop pod skupno zastavo brez himne

Združeni reprezentanci bosta nastopili pod modro-belo zastavo, ki je nekakšen simbol združenih Korej. Prav tako pred tekmo ne bo predvajanja nobena izmed obeh himn, ampak bodo prireditelji zaigrali ljudsko pesem Ariranj. "Naš cilj ni rezultat na igrišču. Želimo pokazati naš unikaten ekipni duh vsemu svetu," je pred prvenstvom povedal predsednik korejske rokometne zveze John Yoon.

Ideja o združitvi obeh držav na prvenstvu se je proti koncu lanskega leta porodila predsedniku IHF Hassanu Moustafu, ki je dal predlog o nastopu združenih Korej, potem ko se je Južna Koreja na prvenstvo prebila s tretjim mestom na azijskem prvenstvu. "Na prvem srečanju smo bili še nekoliko zadržani med sabo, a se je vse spremenilo že po prvi večerji. Zdaj nas povezuje veliko prijateljstvo," je povedal kapetan obeh Korej Jung Su Young.

30 let od padca berlinskega zidu

Združitev Severne in Južne Koreje ima veliko vlogo tudi za eno izmed gostiteljic prvenstva Nemčijo, ki letos zaznamuje 30 let od padca berlinskega zidu. "S padcem berlinskega zidu je Nemčija stopila na pot miru. Kot združena ekipa želimo tudi Korejci pokazati, da lahko sledimo podobni poti," je prepričan selektor obeh Korej, sicer Južni Korejec Cho Young Shin. Korejski selektor je še obljubil, da bo na vsaki tekmi priložnost za igro dobil vsaj en Severni Korejec.

Južna Koreja je sicer na svetovnih prvenstvih nastopila že 12-krat, prvič so Južni Korejci tekmovali leta 1986, najboljši dosežek pa jim je uspel 11 let pozneje, ko so osvojili osmo mesto. Tekmovali so tudi na sedmih olimpijskih igrah, leta 1988 so v domačem Seulu postali olimpijski podprvaki. Severna Koreja je nastopila le na azijskih igrah leta 1991, ko so Severni Korejci tekmovanje končali na devetem mestu.

Reprezentanco bo vodil Južni Korejec Cho Young Shin. Foto: Reuters

Državi sta z združeno ekipo nastopili še na lanskih azijskih igrah v ženski košarki in veslanju, mnogi pa podobno sodelovanje napovedujejo tudi na prihodnjih olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020. Prvenstva se sicer ne bosta udeležila predsednika obeh držav, južnokorejski predsednik Mun Dže In in severnokorejski voditelj Kim Džong Un, a mnogi v sodelovanju vidijo velik napredek pri odnosu obeh držav, ki v zadnjem času cveti predvsem na športnem področju.