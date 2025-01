Prvič v ogenj tudi Hrvati

Na svetovnem prvenstvu v rokometu bodo danes med drugim prvič na delu eni izmed gostiteljev, Hrvaška, ki jo za uvod čaka srečanje z Bahrajnom. Za enega izmed bolj zanimivih obračunov dneva bosta verjetno poskrbeli Poljska in Nemčija, medtem ko se bodo Norvežani za uvod pomerili z neugodnimi Brazilci.

Slovenska izbrana vrsta bo danes v zgodnjih popoldanskih urah iz Ljubljane z vlakom odpotovala v Zagreb, kjer jo prva tekma prvenstva čaka v četrtek ob 18. uri proti Kubi.

Po tri najboljše izbrane vrste iz vseh osmih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja, ki bo med 21. in 26. januarjem v Herningu, Oslu, Varaždinu in Zagrebu, zadnjeuvrščene pa v Poreču čakajo tekme v tako imenovanem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta.

