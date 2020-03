Slovenski rokometaši dobili tekmece v boju za SP 2021

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 15. in 31. januarjem prihodnje leto v Egiptu, pomerila s Srbijo. Prva tekma bo med 5. in 7. junijem v Sloveniji, povratna pa med 9. in 11. junijem v Srbiji.

"Čakata nas dve zahtevni tekmi, a glede na rezultate v zadnjem obdobju, smo favoriti mi. To ne bo pomembno, v kolikor se ne bomo kar najbolje pripravili na tekmece. Želimo si zaigrati na svetovnem prvenstvu v Egiptu, zato verjamem, da težave z motivacijo ne bo. Imeli bomo dovolj časa za priprave. Že na prvi tekmi bomo morali dobro opraviti svoje delo, da bomo nato lahko v Srbijo odšli z ugodnim rezultatom," je po današnjem dunajskem plesu kroglic dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ.

Slovenija, ki je na letošnjem januarskem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji zasedla četrto mesto, je današnji žreb na Dunaju pričakala v prvem jakostnem bobnu. V njem so bili tudi Nemčija, Portugalska, Švedska, Avstrija, Madžarska, Belorusija, Islandija, Češka in Francija.

"Že na prvi tekmi bomo morali dobro opraviti svoje delo, da bomo nato lahko v Srbijo odšli z ugodnim rezultatom," je po današnjem dunajskem plesu kroglic dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njene možne tekmice iz drugega jakostnega bobna so bile Severna Makedonija, Švica, Nizozemska, Črna gora, Ukrajina in Srbija ter zmagovalci prvega kroga kvalifikacij med Turčijo in Rusijo, Romunijo in BiH, Poljsko in Litvo in Izraelom in Latvijo, ki bodo na sporedu v začetku prihodnjega meseca.

Nastop na SP v Egiptu, kjer bo prvič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc, so si od evropskih izbranih vrst že zagotovile Danska, Španija, Hrvaška in Norveška.

Slovenija doslej osemkrat na SP

Slovenija je doslej osemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila v Franciji 2017, kjer je osvojila tretje mesto. V Španiji 2013 je osvojila četrto, v Katarju 2015 osmo, v Nemčiji 2007 deseto, na Portugalskem 2003 11., v Tuniziji 2005 12., v Franciji 2001 17., na svojem premiernem zaključnem turnirju na Islandiji 1995 pa 18. mesto.

Izbrance slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa sredi prihodnjega meseca čaka še nastop na kvalifikacijskem turnirju za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. V Berlinu se bodo med 17. in 19. aprilom pomerili z Alžirci, Nemci in Švedi.

Vzporedno z berlinskim bosta potekala še dva kvalifikacijska turnirja: v Trondheimu bodo nastopili Norveška, Brazilija, Čile in Južna Koreja, v Parizu pa Francija, Hrvaška, Tunizija in Portugalska. Z vseh treh turnirjev bosta v deželo vzhajajočega napredovali po dve najboljši izbrani vrsti.

Kvalifikacijski pari za rokometno SP 2019 Slovenija - Srbija

Švica - Islandija

Izrael/Latvija - Portugalska

Češka - Črna gora

Švedska - Turčija/Rusija

Romunija/BiH - Madžarska

Severna Makedonija - Francija

Ukrajina - Nemčija

Poljska/Litva - Belorusija

Avstrija - Nizozemska * Opomba: prve kvalifikacijske tekme bodo med 5. in 7. , povratne pa med 9. in 11. junijem

Preberite še: