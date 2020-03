Znano je, kdaj bodo Celjani igrali s Kielcami

Celjski rokometaši, ki so si po šestih letih spet priborili nastop v izločilnem delu lige prvakov, bodo tekmi osmine finala s Kielcami igrali 21. in 28. marca. Iz celjskega kluba so danes sporočili, da je krovna evropska zveza potrdila datume tekem. V dvorani Zlatorog bo slovensko-poljski obračun na sporedu 21. marca ob 19. uri.

Povratna tekma Celje Pivovarna Laško - Vive Kielce pa bo teden dni pozneje, v soboto, 28. marca ob 15. uri.

Preostali pari so Wisla Plock - Veszprem, Vardar - Pick Szeged, PSG - Dinamo Bukarešta, Porto - Flensburg in Aalborg - Montpellier. Prve tekme bodo sicer med 18. in 22. marcem, povratne pa vse konec tedna med 27. in 28. marcem.

Četrtfinale bo nato 25. in 26. aprila ter 2. in 3. maja, finalni turnir pa bo 30. in 31. maja.