Na to so čakali kar šest let

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo prvič po letu 2014 v tej sezoni znova zaigrali v osmini finala lige prvakov. Slovenski prvaki so v skupini A osvojili šesto mesto, kar pomeni, da jih v boju za najboljšo osmerico čaka obračun s Kielcami Blaža Janca, ki so v skupini B osvojile tretje mesto. "Veseli smo, pomemben dan je za nami in potrditev uvrstitve v osmino finala lige prvakov," je po uvrstitvi v osmino finala dejal trener Celja Tomaž Ocvirk.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v nedeljo odigrali tekmo 20. kroga lige NLB. Na gostovanju pri Ormožu pa so slovenski prvaki misli nehote usmerjali proti Parizu, kjer so varovanci Tomaža Ocvirka upali na pomoč zvezdniškega PSG, ki se je meril z neposrednim tekmecem Celjanov v boju za osmino finala, Zagrebom. "Čeprav smo se dogovorili, da tekmi v Parizu ne posvečamo pozornosti, je bila morda v podzavesti in veseli smo, da se je tam odvilo tako, kot se je moralo, in da se poleg te zmage danes veselimo tudi uvrstitve v osmino finala lige prvakov," je po tekmi z Ormožem dejal kapetan Celja David Razgor.

Pari osmine finala lige prvakov: Celje Pivovarna Laško – Kielce

Dinamo Bukarešta – PSG

Wisla Plock – Veszprem

Vardar – Pick Szeged

Porto – Aalborg

Flensburg – Montpellier

Do napredovanja prvič po letu 2014

Parižani so svoje delo opravili z odliko, v dvorani Stade Pierre de Coubertin so ekipo Zagreba odpravili s kar 37:26, s čimer so si zagotovili drugo mesto v skupini A, s to zmago pa so medvedjo uslugo napravili tudi Celjanom, ki so se tako prvič po šestih letih uvrstili v izločilne boje najelitnejšega evropskega tekmovanja. Pred edinim protikandidatom za šesto mesto iz Zagreba so imeli Celjani namreč krog pred koncem točko prednosti. Hrvati so pričakovano izgubili na gostovanju pri PSG, kar je pomenilo, da so si mesto med najboljšimi 16 moštvi priborili Celjani.

Celjani so se po zaslugi zmage Parižanov uvrstili med najboljših 16. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjski rokometaši, ki bodo v svoji 25. sezoni znova igrali med najboljšimi 16 ekipami, so na 14 tekmah v ligi prvakov vknjižili tri zmage in enajst porazov, Zagreb je vknjižil točko manj. Slovenski prvaki so zabeležili dve zmagi ravno proti četi Veselina Vujovića, enkrat pa so bili boljši še od zadnjega Elveruma. Zdaj jih čaka obračun s poljskimi Kielcami, pri katerih vlogo pomočnika trenerja opravlja Uroš Zorman, med glavnimi zvezdniki ekipe pa je slovenski reprezentant Blaž Janc. Kielce so v skupini s Kielom, Veszpremom, Montpellierom, Portom, Vadarjem, Meškovim Brestom in Zaporožjem osvojile tretje mesto. Na 14 tekmah so bili rokometaši poljskega kluba uspešni osemkrat, dvakrat so vknjižili točko, štirikrat pa izgubili.

Blaž Janc je bil na preteklem EP izbran v idealno peterko turnirja. Foto: Reuters

Poljski prvaki imajo tudi v tej sezoni visoke cilje, lani so se uvrstili na zaključni turnir četverice, kjer so osvojili četrto mesto. Celjani so se med najboljših 16 nazadnje prebili v sezoni 2013/2014, s Kielcami pa so se nazadnje pomerili v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2017/18, ko so bili v Zlatorogu boljši Celjani, na Poljskem pa so se veselili domači rokometaši. V skupnem seštevku sicer vodijo Celjani, in to kar s 6:2 v zmagah, in čeprav so absolutni favoriti tega dvoboja Poljaki, pa bodo svoje priložnosti zagotovo iskali tudi v mladi slovenski ekipi.

Pretekli obračuni Kielc in Celja Pivovarne Laško: 30. oktober 1999: liga prvakov, skupinski del:

KS Iskra-Lider Market : Celje Pivovarna Laško 25:30 (13:14) 27. november 1999: liga prvakov, skupinski del:

Celje Pivovarna Laško : KS Iskra-Lider Market 40:32 (20:13) 26. september 2010: liga prvakov, skupinski del:

Kielce : Celje Pivovarna Laško 30:36 (11:18) 19. februar 2011: liga prvakov, skupinski del:

Celje Pivovarna Laško : Kielce 30:29 (12:14) 15. oktober 2016: liga prvakov, skupinski del:

Kielce : Celje Pivovarna Laško 31:23 (16:15) 19. februar 2017: liga prvakov, skupinski del:

Celje Pivovarna Laško : Kielce 34:33 (16:19) 30. september 2017: liga prvakov, skupinski del:

Celje Pivovarna Laško : Kielce 31:27 (16:12) 17. februar 2018: liga prvakov, skupinski del:

Kielce : Celje Pivovarna Laško 37:31 (21:17)

Prva tekma osmine finala bo v dvorani Zlatorog predvidoma 21. ali 22. marca (mogoča rezervna termina sta tudi 18. in 19. marec). Povraten obračun pa bo na Poljskem v časovnem okviru med 25. in 29. marcem. Napredovanje med najboljših osem ekip sta si sicer že zagotovila Kiel z Miho Zarabcem, ki je osvojil prvo mesto v skupini B, in Barcelona Jureta Dolenca, ki je s trinajstimi zmagami in le enim porazom zasedla vrh skupine A. Zmagovalec para med Celjem in Kielcami se bo v četrtfinalu pomeril z boljšim iz para Dinamo Bukarešta in PSG.

