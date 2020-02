Velenjčani gostijo nekdanje španske šampione

Ekipa Gorenja Velenja se bo z Ademar Leonom pomerila že četrtič v zgodovini kluba. V sezoni 2017/18 so namreč Velenjčani nastopili v elitni ligi prvakov, kjer je bil v skupini C tudi rokometni klub iz Leona. Takrat so bili oboji uspešni na svojem terenu. Tretjič pa sta se ekipi pomerili na tekmi skupinskega dela pokala EHF minuli vikend v Španiji, kjer so Velenjčani pripravili lepo presenečenje in slavili s 26:23. Tokrat se bodo Španci zagotovo želeli osam oddolžiti za poraz in osvojiti prvi dve točki v skupini C, kjer nastopata še nemški Magdeburg ter francoski Nantes.

Pokal EHF, 4. krog



Sobota, 29. februar:

17.00 Gorenje Velenje - Abanca Ademar Leon



Nedelja, 1. marec:

18.00 Magdeburg - Nantes



Lestvica:

1. Magdeburg 3 tekme - 6 točk

2. Nantes 3 - 4

3. Gorenje Velenje 3 - 2

4. Abanca Ademar Leon 3 - 0