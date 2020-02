Velenjčani v tretjem krogu do prve zmage v letošnjem pokalu EHF

Velenjčani so prišli do prve zmage v letošnjem pokalu EHF.

Velenjčani so prišli do prve zmage v letošnjem pokalu EHF. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Velenjski rokometaši so po dveh porazih proti tekmecem iz nemškega Magdeburga in francoskega Nantesa vendarle okusili slast zmage v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini in na Pirenejskem polotoku ukanili nekoč izjemno močne rokometaše iz Leona.

Izbranci Zorana Jovičića so si po desetih minutah igre resda pridelali zaostanek treh golov (2:5), nato pa bili povsem konkurenčni izbrancem znanega strokovnjaka Manola Cadenasa, sicer nekdanjega selektorja španske izbrane vrste in trenerja velike Barcelone.

Velenjčani so se s pogumno igro podali v odprt lov na gostitelje. V 26. minuti so jim povsem zadihali za ovratnik (10:11), tik pred koncem prve polovice tekme pa jih po golu Matica Verdineka tudi ujeli in izenačili na 13:13.

Ose so še bolje pričele drugi polčas, v 36. minuti pa po golu Aleksa Kavčiča prvič na dvoboju povedle s 16:15. Od tedaj naprej so imele škarje in platno v svojih rokah, najbolj zrelo in odločno predstavo pa so prikazale prav v prelomnih trenutkih dvoboja.

Velenjčani so v 51. minuti - pri vodstvu z 21:20 - po golih Domna Tajnika, Matica Verdineka in Vladimirja Bojanića naredili delni izid 3:0 in v 57. minuti povišali na 24:20, najvišjo prednost pa so si priigrali minuto pred koncem dvoboja, ko je David Miklavčič zadel za vodstvo s 26:21.

V velenjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Matic Verdinek in Aleks Kavčič, ki sta dosegla po pet golov, enega manj je prispeval Andris Celminš.

Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 29. februarja, gostila Ademar iz Leona.

Ademar Leon : Goprenje Velenje 23:26 (14:13) Športna dvorana, gledalcev 3500, sodnika: Argyridis in Mouttas (oba Ciper).



Ademar Leon: Lawrence Donlin, Slavić, Marcan 1, Lopez 3, Feuchtmann, Carou, Lucin 1, Martinez 2, Vieyra 3, Fernandez Sanchez 1, Fernandez 3, Marques 3, Perez 2, Carrilo 3, Patotsky, Casqueiro.



Gorenje: Husejnović, Taletović, Celminš 4, Mazej 1, Tajnik 2, Matanović, Levc, Šol, Miklavčič 2, Verdinek 5, Grmšek 1, A. Kavčič 5, Okleščen 3, Bojanić 3.



Sedemmetrovke: Ademar Leon 1 (0), Gorenje Velenje 2 (2).

Izključitve: Ademar Leon /, Gorenje Velenje 6 minut.

Rdeči karton: /.

