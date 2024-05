Slovenci v žrebu za SP v prvem bobnu

V Zagrebu bodo v sredo ob 19.30 žrebali skupine za rokometno svetovno prvenstvo 2025, ki bo med 14. januarjem in drugim februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Slovenski rokometaši bodo v prvem bobnu, kjer bodo še Danska, Francija, Švedska, Nemčija, Madžarska, Norveška in Egipt.

Jasno je že, da bo Slovenija nastopala v skupini G, ki jo bo gostil Zagreb. Na 29. izvedbi SP bo 18 evropskih ekip, pet jih prihaja iz Afrike, štiri iz Azije, tri iz Južne in Srednje Amerike, dve pa iz Severne Amerike in Karibov. Ekipe bodo z žrebom uvodoma razvrščene v osem skupin s po štirimi ekipami.

Mednarodna rokometna zveza IHF je v drugi boben uvrstila Portugalsko, Hrvaško, Avstrijo, Islandijo, Nizozemsko, Španijo, Italijo in Češko, v tretjega Poljsko, Severno Makedonijo, Katar, Brazilijo, Argentino, Kubo, Japonsko in Alžirijo, v četrtega pa Bahrajn, Tunizijo, Čile, Kuvajt, Zelenortske otoki, Gvinejo, ZDA in Švico. Slednji bosta na svetovnem prvenstvu nastopili s posebnim povabilom IHF, potem ko je Švicarje v kvalifikacijah izločila ravno Slovenija.

Slovenci se v prvem delu ne morejo srečati s Hrvati

Kot so sporočili z Rokometne zveze Slovenije, so gostitelji že pred žrebom imeli možnost, da v vsako skupino določijo eno izmed reprezentanc. Z uvrstitvijo v skupino G se Slovenija v prvem delu tekmovanja ne bo mogla srečati s Hrvaško, ki bo prav tako nastopala v Zagrebu, a v skupini H in je potencialna tekmica slovenske vrste v drugem delu tekmovanja, v kolikor se bosta tja uvrstili obe reprezentanci.

V prvem delu slovenska tekmica ne bo niti Avstrija, ki bo nastopala v skupini C v Poreču. Vnaprej določene skupine imajo še Nemčija (skupina A, Herning), Danska (B, Herning), Madžarska (D, Varaždin), Norveška (E, Oslo) in Švedska (F, Oslo).

Napredujejo tri najboljše reprezentance vsake skupine

V drugi del tekmovanja, ki ga bodo gostili Zagreb, Varaždin, Oslo in Herning, bodo napredovale po tri najboljše reprezentance vsake skupine prvega dela, medtem ko zadnjeuvrščene čaka predsedniški pokal za razvrstitev od 17. mesta naprej.

Slovenska skupina G se bo v drugem delu križala s skupino H. Najboljša dvojica bo napredovala v četrtfinale, kjer se bo srečala z eno izmed prvouvrščenih ekip skupine, ki bo združevala najboljši trojici skupin C in D.

Slovenija bo v primeru uspešnih nastopov v Zagrebu nastopala do vključno polfinala, medtem ko bo finalni vikend gostil Oslo.